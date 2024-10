Zapata infortunato, esce in barella durante Inter-Toro: cosa è successo

Minuto 82, 3-1 per l'Inter contro il Torino in 10 uomini: Zapata si fa male al ginocchio sinistro, che fa un movimento innaturale, dopo un'accelerazione sul fondo nel tentativo di superare Acerbi. Il colombiano è rimasto a terra a lungo e lo staff medico ha chiesto il cambio, avvenuto con Karamoh, prima di farlo uscire in barella. Nelle prossime ore ci saranno gli esami strumentali: la speranza è che non sia nulla di serio, col vantaggio di poter sfruttare la sosta per le Nazionali per avere più tempo per recuperare la punta colombiana, perno fondamentale del Torino di Vanoli.