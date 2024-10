Vanoli, Toro pensante e Zapata: "Incrociamo le dita. Maripan, non si può"

"Riguardo al rosso di Maripan, un giocatore della sua esperienza non deve fare un errore del genere, soprattutto a inizio partita. Ma devo fare i complimenti alla mia squadra per lo spirito con cui ha giocato tutta la partita, anche chi è entrato dopo". Lo ha detto Paolo Vanoli , ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta del suo Torino in casa dell'Inter . Sull' infortunio di Zapata : "Incrociamo le dita... Sembra una distorsione al ginocchio, è presto per capire cos'è. Dobbiamo aspettare gli esami strumentali”.

Le parole di Vanoli dopo Inter-Torino

Vanoli ha poi aggiunto: "Come posso dare identità alla squadra dopo tre sconfitte? Un allenatore deve essere bravo nelle sconfitte a far vedere le cose positive ai giocatori, e su quelle dobbiamo lavorare. Non ci siamo illusi quando eravamo primi in classifica; se in 10 a San Siro fai una prestazione così, vuol dire che ci sono dei valori e la strada é quella giusta. Oggi stiamo diventando pensanti. Stiamo ucendo da un periodo di tre anni in cui si giocava in modo completamente differente, dobbiamo certo migliorare, ci vuole del tempo".