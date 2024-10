Infortunio Zapata, esito esami: c'è lesione! Torino tra mercato e Balotelli...

L'infortunio dell'attaccate colombiano è purtroppo ancora più grave del previsto, visto che non riguarda solo il legamento crociato come era stato inizialmente ipotizzato. Lo stop sarà di almeno 7 mesi , con il Torino che potrebbe sperare di averlo a disposizione per le ultimissime partite stagionali in Serie A . Più probabile comunque un suo ritorno in campo direttamente all'inizio della stagione 2025/26.

Torino, spunta l'ipotesi Balotelli

Paolo Vanoli dovrà affrontare il resto della stagione con i soli Adams, Sanabria e Karamoh a disposizione nel reparto d'attacco. Per questo è probabile che i granata possano intervenire sul mercato, attingendo anche dagli svincolati. Il primo nome in questo caso è ovviamente quello di Mario Balotelli, che aveva manifestato la sua voglia di tornare a giocare in Serie A. L'ex Inter e Milan non è però il solo, visto che anche altri attaccanti come Success, Chupo-Moting, Mariano Diaz, Ben Yedder e Gameiro sono alla ricerca di una nuova squadra.

Torino, i numeri di Zapata

L'infortunio di Duvan Zapata è particolarmente grave per la stagione del Torino soprattutto guardando ai numeri registrati in queste prime partite stagionali. L'attaccante colombiano, che ha ereditato la fascia da capitano da Buongiorno, aveva infatti messo a referto già quattro gol in nove apparizioni tra Serie A e Coppa Italia. Il suo infortunio darà probabilmente più spazio a Sanabria, oscurato fin qui dal grande impatto di Che Adams.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!