Torino, piove sul bagnato: dopo Zapata infortunio per un altro big

Piove sul bagnato in casa Torino Dopo l'annuncio del grave infortunio di Duvan Zapata , uscito anzitempo e molto dolorante dalla partita contro l'Inter , ecco che un nuovo calciatore granata è stato costretto ai box., dopo essere stato convocato dallaper gli impegni in, è stato sottoposto ad alcuni esami strumetali che hanno evidenziato l'. Dovrà, quindi, osservare un periodo di riposo e le sue condizioni saranno valutate nel corso delle due settimane che precedono il ritorno della

Di seguito il comunicato con il quale la Serbia ha reso noto i dettagli dell'infortunio di Ivan Ilic

"Un gran numero di partite sta lentamente prendendo il sopravvento e, come ha detto l'allenatore Dragan Stojkovi? nella conferenza stampa di oggi, non esiste squadra nazionale che non subisca infortuni ai suoi giocatori. L'allenatore delle Aquile non potrà contare su Ivan Ilic per le sfide contro Svizzera e Spagna per infortunio. Il giocatore salterà gli impegni di ottobre a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille.