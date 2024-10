Toro, attacco da reinventare: Vanoli pensa al tridente e Vagnati promette

TORINO - E adesso? In fondo, è da sabato notte che Vanoli se lo chiede. Che fare, adesso? Di certo l’allenatore dovrà reinventarsi l’attacco, un attacco. D’ora in poi verrà a mancare non solo il pivot, il terminale, il goleador del Torino (12 reti in granata nello scorso campionato, 3 in questo più un centro in Coppa Italia ), ma anche un formidabile trascinatore, un bomber scardina-difese, un punto di riferimento superiore sia in campo sia nello spogliatoio per il suo alto indice di combattività e la forte personalità. Un dramma sportivo e umano, per Zapata . Una voragine, un disastro per il Torino , per le potenzialità e i destini della squadra.

I sostituti di Zapata

E aggiungiamo subito un’altra riflessione: quali ricadute avrà l’assenza di Duvan anche per il rendimento di Adams (pure lui autore di 3 reti in campionato e una in Coppa), finora dimostratosi capace di trovare un’intesa ottima con il colombiano fra la trequarti e il limite dell’area? Dai e vai, finte, scatti, veli col pallone rasoterra, interscambi, triangolazioni e passaggi in profondità. Lo scozzese dovrà raddoppiare gli sforzi e l’inventiva, anche perché gli altri compagni d’attacco rimasti, Sanabria e Karamoh, sono quello che sono: non certo due garanzie di rendimento. Negli ultimi anni, solo una volta il paraguaiano era riuscito ad andare (incredibilmente) oltre la sua media-gol di 5, 6 reti a stagione: 12 timbri nel 2022-’23. E pure adesso il paraguaiano ha fatto ben poco: appena un gol in 5 presenze, Coppa Italia compresa, con un andamento decisamente anonimo.

Ancor peggio Karamoh, zero squilli in 6 spezzoni. La sua stagione più prolifica in granata nel 2022-’23 (4 gol), miglior bottino del suo ultimo lustro abbondante. In aggiunta, va poi ricordato che dei tre attaccanti rimasti (lo scozzese, il paraguaiano e il francese) nessuno ha le caratteristiche specifiche del classico centravanti che ha Zapata. Sono più seconde punte, punte leggere. Vanoli dovrà cambiare per forza il modo di gestire la manovra offensiva. Anche il gioco aereo (i gol di testa: una specialità sopraffina di Duvan) risulterà condizionato negativamente, per forza di cose.