Toro, intervento per Zapata: sarà operato dallo stesso dottore di Bremer

Torino, per Zapata intervento programmato a Lione

Zapata si opererà martedì 15 ottobre a Lione. L'intervento chirurgico verrà effettuato dal Dottor Bertrand Cottet-Sonnery, lo stesso che nella giornata di ieri ha operato il calciatore della Juve nonché ex Torino, Gleison Bremer. A seguito dell'operazione, Zapata sarà atteso da una lunga riabilitazione che lo terrà fuori dal rettangolo di gioco fino a fine campionato. L'attaccante si è infortunato durante l'ultima gara prima della sosta, a San Siro contro l'Inter. In un match in cui era anche andato in rete, siglando il gol del momentaneo 2-1, nel secondo tempo è stato sfortunato protagonista.

In un allungo arriva sulla sfera prima del difensore nerazzurro Francesco Acerbi, ma dopo aver tentato un dribbling si è visto accasciarsia al suolo dolorante. Zapata è stato costretto ad abbandonare il campo in barella, tra gli applausi di tutto San Siro. Un gesto che lo stesso colombiano ha rimarcato all'indomani sui suoi canali social: "Grazie a tutti i per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore. A tutto il mondo Toro e anche ai giocatori e ai tifosi dell'Inter, che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l'infortunio!!!".