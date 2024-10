Adams ha fame di gol: "Perché ho scelto il Torino"

TORINO - Nove partite giocate e quattro gol segnati, tra Serie A e Coppa Italia: un impatto migliore di questo con il campionato italiano Ché Adams non poteva sperare di averlo. «Mi sto godendo ogni singolo minuto e sto cavalcando l'onda di questo momento, sta andando tutto bene con il Torino e spero che riusciremo a continuare così», ha ammesso l'attaccante nel corso di un'intervista video pubblicata dalla federazione scozzese. La punta, dopo la trasferta di San Siro in casa dell’Inter ha raggiunto il ritiro della propria nazionale per disputare gli impegni di Nations League ma, soprattuto, ha lasciato Torino (momentaneamente, ovviamente) dopo le infelici dichiarazioni di Davide Vagnati che lo hanno riguardato. «Ho cercato di far capire al giocatore che uno step in Italia gli può far bene per poi eventualmente ritornare, se non col Torino, nei grandi palcoscenici europei. Oppure tornare anche in Premier League o in Italia ma nei club importanti», aveva dichiarato il dt ai microfoni di Sky nei minuti che hanno preceduto la partita contro l’Inter. Su quella scelta di lasciare l’Inghilterra per venire a giocare in Serie A è tornato anche lo stesso Adams, senza però mettere in discussione l’importanza della società con cui ha firmato il contratto: «Sapevo che c'era un certo interesse da parte del Torino a inizio estate, ho lasciato che la trattativa proseguisse, mi sono preso del tempo per decidere e poi ho deciso di firmare. Ho pensato che per me fosse arrivato il momento giusto per fare un'esperienza all'estero, sono contento di aver colto questa opportunità».