Il Grande Torino e il museo al Fila: ma Cairo che cosa fa?

TORINO - Ma in tutto questo, una buona volta, il Torino Fc che cosa fa? Ecco, sì, appunto, è proprio il momento di chiedercelo di nuovo: che cosa fa il Torino Fc per il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata da trasferire al Filadelfia, come da obblighi statutari della Fondazione (ente pubblico/privato) che gestisce il centro sportivo, a sua volta affittato per gli allenamenti al Torino stesso, a sua volta facente parte della Fondazione di cui sopra, a sua volta in cerca di una soluzione da un anno, due, tre, cinque, sette, dieci, quindici e via enumerando? Ordunque: che cosa ha fatto e che cosa sta facendo il Torino Fc? Sì, proprio così: risposta esatta. Adesso ne proponiamo un’altra, di domanda: chi più del Torino, chi meglio del Torino, chi altro se non il Torino dovrebbe agire da capofila di questa iniziativa, volta a proteggere, curare, tramandare la leggenda del Grande Torino e la storia ultracentenaria del club dal 1906 a oggi? Se il Grande Torino e la storia del Torino non interessano abbastanza al Torino, non viene da pensare che ci sia qualcosa che non funziona, qualcosa che si è inceppato o che, per meglio dire, non è mai partito, non si è mai messo in moto negli ingranaggi della logica, nei gangli dei doveri istituzionali e anche etici, nelle sinapsi del blasone della società, delle tradizioni, dei sentimenti, dei desideri della tifoseria? Ricordiamo Cairo in cima ai ruderi del Fila, esattamente 17 anni fa: arringava la folla, prometteva la ricostruzione del Filadelfia, urlava al megafono con sotto per strada migliaia di tifosi pigiati uno sull’altro. Saremmo dovuti arrivare al 2017: 10 anni dopo, con la rinascita e l’inaugurazione dell’impianto, ma monco. Soldi investiti dal Comune e dalla Regione: 7 milioni, per la precisione 3,5 a testa. Soldi investiti dal Torino: un milione (eppure Cairo, in un primo tempo, aveva ripetutamente promesso di versare la medesima cifra delle istituzioni). Ulteriori depositi successivi del club: circa mezzo milione, frutto della vendita ai tifosi dei seggiolini della tribuna. Il saldo resta manchevole. E il Filadelfia resta monco: manca la riqualificazione sul lato di via Giordano Bruno, l’area dedicata alla nascita del Museo del Grande Torino e della storia granata. Un buco nero c’era, e un buco nero continua a esserci.