Vieri per una notte torna del Toro: "Le lezioni del vivaio dentro per sempre"

MONCALIERI - Aaron Ciammaglichella sogna ancora ad occhi aperti. Quando Laura Cozzolino e Claudio Sala -al cospetto di Serino Rampanti e Gigi Marengo - gli consegnano il premio intitolato all’avvocato Cozzolino, che per oltre 40 anni e? stato il simbolo del settore giovanile del Toro , il centrocampista e? visibilmente emozionato. Quasi incredulo, nonostante in cuor suo sapesse perfettamente che a ricevere questo riconoscimento non poteva che esserci lui. “Ciamma”, cosi? lo chiamano tutti, incarna il significato del Toro , che per lui e? famiglia, adolescenza, amicizie, ricordi, sogni, aspirazioni e fortunatamente realta?, visto che per Aaron si sono spalancate le porte della prima squadra.

La premiazione di Ciammaglichella

Quando prende il microfono in mano gli trema la voce: «Indosso questa casacca da quando ho 4 anni e mezzo, per me quello col Toro e? stato amore a prima vista. Sono nato a Santa Rita, ogni angolo del mio quartiere e? granata: per me questa maglia e? tutto. Il mio percorso e? ancora lungo: devo lavorare tutti i giorni e col tempo spero di ripagare questo club. Lavorando sodo cerchero? di crescere, giorno dopo giorno». In platea ci sono mamma e papa?, citati persino da Paolo Vanoli, che per loro ha riservato parole al miele: «Ho fatto esordire Aaron in Serie A e sono felicis- simo, anche se gli avevo detto di andare in mezzo al campo e non in attacco, pero? e? il bello della gioventu?... Tutti fanno i complimenti al ragazzo, ma io vorrei farli ai genitori: ho trovato un ragazzo educato, che viene a fare gli al- lenamenti con una forza incredi- bile ed e? una gioia vederlo all’opera. Lui rappresenta i valori di questa societa?: spero che la sua strada col Toro diventi importante come per altri, ma ora dobbiamo togliergli pressione perche? dovra? anche aiutare i compagni della Primavera». Una descrizione accurata: Vanoli non si trattiene mai dall’esprimere i propri pensieri.