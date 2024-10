Toro, come sta Walukiewicz: il rientro anticipato e la trasferta di Cagliari

Maripan e Sanabria nelle prossime ore saranno di nuovo a Torino, dopo gli impegni avuti rispettivamente, nella notte tra martedì e mercoledì, con il Cile e il Paraguay nelle qualificazioni al Mondiale. Da domani potranno riprendere ad allenarsi al Filadelfia: sono loro gli ultimi calciatori che Vanoli aspetta per riavere tutto il gruppo al completo. Il tecnico attende ora con particolare trepidazione l’attaccante, considerato che il difensore a Cagliari non potrà comunque esserci perché dovrà scontare la giornata di squalifica dopo il cartellino rosso ricevuto a Milano contro l’Inter. Per ora Maripan si limiterà a dare il proprio contributo supportando i compagni: da quando è arrivato al Torino è diventato immediatamente uno dei punti di riferimento della squadra e, a tal proposito, non è un caso che proprio in questi giorni sia diventato il capitano della nazionale cilena. Con la fascia al braccio ha anche giocato martedì sera contro la Colombia (partita persa 4-0 dal suo Cile).

Walukiewicz punta il Cagliari Chi invece è già tornato a Torino è Walukiewicz: in questo caso il rientro è avvenuto prima del previsto a causa di un virus influenzale che lo ha colpito. Nulla di particolarmente grave: il centrale sta smaltendo la febbre e già oggi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo con i propri compagni di squadra, dopo la sgambata di ieri al Filadelfia. La sua presenza nell’elenco dei convocati per la partita contro il Cagliari non è in discussione, sarà poi Vanoli a decidere se schierarlo o meno nella formazione titolare. Al Filadelfia si sono anche rivisti anche Ricci e Pedersen, da domani ci saranno pure Adams e Sosa, quest’ultimo rinvigorito dal gran gol segnato martedì sera contro la Polonia.

Tabellino degli infortunati in casa Toro Si è invece ancora allenato a parte Njie (rientro possibile in panchina contro il Como, tra una decina di giorni), mentre era ovviamente assente Zapata che, dopo l’operazione al ginocchio di martedì mattina, dovrà poi iniziare a svolgere la fisioterapia. Vanoli potrà contare anche su Ciammaglichella, ormai ristabilitosi dal problema muscolare accusato nelle scorse settimane, ma anche su Milinkovic-Savic e Ilic: i due serbi non avevano potuto rispondere alla convocazione in nazionale per via di vecchi acciacchi, ma a Cagliari ci saranno.





