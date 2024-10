Ricci boom, non solo Guardiola! Il fuoriclasse Toro è in una lista segreta

Guardiola vuole Ricci già a gennaio ma...

Il Real, a differenza del Manchester City, non ha fretta di intavolare una trattativa per portare subito il giocatore a Madrid. Se ne parlerà a luglio, non prima. Sempre che Cairo decida di vendere, anche se è evidente che dal fronte spagnolo arriverebbe, qualora dovesse accadere, un’offerta a cui difficilmente si potrebbe resistere. Ed eccoci al Manchester City. La squadra inglese contro l’Arsenal ha perso per un infortunio al legamento crociato anteriore il centrocampista spagnolo Rodri, che starà fuori per tutta la stagione. E allora i campioni d’Inghilterra starebbero valutando la possibilità di acquistare subito Ricci perché può ricoprire diverse posizioni in mediana. Per il giornale londinese The Guardian il cartellino del centrocampista costerebbe tra i 35 e i 40 milioni. L’impressione, però, è che alla luce delle ultime prestazioni il valore sia ulteriormente salito. Il giocatore nei giorni scorsi si è dimostrato compiaciuto per il fatto che molti grandi club europei lo abbiamo messo tra i possibili obiettivi. "Sicuramente fa tantissimo piacere essere accostato a club così importanti, ma ho imparato a conoscere il calcio un po’. Quando le cose vanno bene vieni avvicinato a queste società ed è gratificante perché significa che il lavoro è quello giusto, la strada è quella giusta, ma devo ancora crescere in tantissime cose. Ho già fatto il mediano in passato, ma devo migliorare il posizionamento, che fa tantissimo la differenza. E soprattutto io ora penso al Toro. I tifosi dei Torino meritano qualcosa in più. È un club importante con una storia che quasi nessuno ha e quindi giustamente i tifosi sono esigenti. È giusto che noi proviamo a ripagarli degnamente". Già, il Toro. I dirigenti granata hanno fatto sapere che per gennaio il giocatore non si muove per nessuna cifra. A fine stagione - aggiungiamo noi - chissà...