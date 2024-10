Walukiewicz, allarme rientrato: Vanoli può contarci per Cagliari

L’allarme riguardo alle condizioni di Sebastian Walukiewicz è ora completamente rientrato. Smaltita la febbre avuta negli scorsi giorni, che lo aveva costretto ad anticipare il rientro dalla nazionale, il difensore ieri si è allenato insieme agli altri giocatori rientrati mercoledì dagli impegni con le rispettive nazionali. Sarà quindi a completa disposizione di Paolo Vanoli per la trasferta di domenica sul campo del Cagliari. Gli unici due nazionali che ancora non si sono visti al Filadelfia sono Antonio Sanabria e Guillermo Maripan , che ieri sono rientrati in Italia e oggi riprenderanno a lavorare con i compagni. Il cileno, come noto, non potrà essere a disposizione in Sardegna per via del cartellino rosso ricevuto contro l’Inter, per questo il completo recupero di Walukiewicz assume un’importanza ancora maggiore: consente infatti a Vanoli di avere un’opzione in più in difesa.

Migliora anche Vlasic

In queste due settimane il tecnico ha dovuto fare a meno di tutti i suoi difensori centrali perché impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali, l’unica eccezione è stata Adam Masina, che è rimasto a Torino. Il numero 5 a Cagliari dovrebbe ritrovare una maglia da titolare nella linea difensiva davanti a Vanja Milinkovic-Savic (completamente ristabilitosi dal problema al ginocchio che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione della Serbia) dopo che contro l’Inter, per la prima volta in questa stagione, era stato escluso dalla formazione titolare. Masina era comunque entrato in campo al 32’ (dopo l’espulsione di Maripan) e questo gli ha permesso di restare in cima alla classifica dei calciatori del Torino con il maggiore minutaggio in questo inizio di campionato: per lui 598 minuti giocati sui 630 totali. Ieri al Filadelfia si è regolarmente allenato anche Ivan ilic che, proprio come Milinkovic-Savic, era stato costretto a rinunciare alla convocazione da parte della Serbia: un chiaro segnale del fatto che Vanoli potrà contare anche su di lui in un centrocampo in cui non mancano le alternative, soprattutto ora che la condizione fisica di Nikola Vlasic sta migliorando giorno dopo giorno.