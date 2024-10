Vanoli: "Sosa e Tameze non giocano. Linetty nuovo capitano. Vlasic..."

Riparte la Serie A dopo il lungo stop dedicato alla sosta per le nazioniali. Il Torino è chiamato a rialzarsi dopo le due sconfitte contro Inter e Lazio . Certo, il momento non è dei migliori per Paolo Vanoli che ha perso Duvan Zapata , costretto ai box da un brutto infortunio al ginocchio , ma il tecnico guarda alla gara di Cagliari con determinazione e pragmatismo. In una lunga conferenza stampa di vigilia, l'allenatore granata ha presentato la trasferta in programma domenica alle 18 in Sardegna. Numerosi i temi affrontati, dalla condizione dei suoi ragazzi alle mosse tattiche per fronteggiare i ragazzi di Nicola .

Cagliari-Torino, le parole di Paolo Vanoli

Il tecnico granata parte dalla condizione dei suoi ragazzi, con una nota di amarezza: "Siamo stati sfortunati: Sosa era tornato contento per il gol ma febbricitante, oggi nella rifinitura calciando ha sentito un problema e sta facendo esami. Si è fermato anche Ilic per un problema al tendine, non ci sarà. Tameze è febbricitante, gli abbiamo fatto fare un po' corsetta. Anche Walukiewicz è tornato in anticipo dalla Polonia, ma è recuperato. Dobbiamo superare questo momento: quando si cerca un alto livello, dobbiamo prevenire queste cose per non entrare in emergenza. Vorrà dire che diventeremo più forti con i giovani".

Qual è l'infortunio di Sosa? "Una lesione miotendinea: nel calciare, ha sentito tirare. Ora dovremo capire meglio, ci sarà un bollettino. Dispiace perché eravamo felici per il suo gol, è tornato dalla nazionale con la febbre e oggi era il primo giorno con noi ed è successo questo". Mentre su Schuurs: "Abbiamo deciso che farà la riabilitazione dal Professor Williams. Ci vorrà tempo".

Mentre gli altri: "Vlasic sta molto bene, sono contento perché è importante per noi e in questa squadra mancava uno come lui. Lo vedo carico e con fame di fare qualcosa di importante. Anche gli altri stanno veramente bene: a volte si passano momenti belli, a volte meno. Ed è qui che esce la forza di una squadra".

Si proverà qualcosa di diverso? "La perdita di Zapata è importante come capitano, come persona e come giocatore perché è difficile da sostituire. Dovremo attaccare diversamente l'ultimo terzo, con un po' più di qualità e palloni rasoterra. Anche Maripan e Sanabria sono tornati all'ultimo. Abbiamo proseguito nei nostri concetti modificando qualcosa".

L'aspetto psicologico, in questo momento, è fondamentale: "L'ho detto da quando si è fatto male Zapata: dobbiamo diventare più squadra, più tignosi, e dare qualcosa in più. I momenti non positivi devono essere trasformarti in positivi, dobbiamo trovare energie in gruppo: il singolo fa vincere la partita, il gruppo fa vincere i campionati. E io do importanza a tutti, anche a chi è stato in panchina". Il gruppo intanto ha deciso il nuovo capitano: "Sarà Linetty, ha deciso lo spogliatoio".

Vanoli ha avuto modo di parlare con Zapata dopo l'operazione: "Era tranquillo, ci teneva a salutare i compagni e sarà vicino a noi, poi farà il suo percorso di riabilitazione. Lo attende un lungo percorso. Per noi è una persona importante".



Contro il Cagliari "non sarà una partita facile, si gioca in uno stadio caldo e non è facile. L'ho visto già in passato in B, Nicola è bravo e ha fatto salvezze miracolose: dobbiamo guardare a noi stessi per la nostra strada".

Il Torino ha concesso troppi gol, c'è qualche problema a trovare un equilibrio difensivo: "Bisogna contestualizzare: abbiamo affrontato le quattro migliori squadre, che sono Milan, Inter, Atalanta e Lazio che sono prima, seconda e terza per gol fatti. Abbiamo segnato 8 gol e presi 9, siamo stati messi sotto pressione ma abbiamo anche fatto gol. Con Lecce, Verona e Venezia fatti quattro gol e subiti due: se ci metto l'errore di Masina sul 3-1 a Verona, ne avremmo preso uno solo. Le cose vanno contestualizzate, ma sono d'accordo che il reparto è cambiato e con tanti giocatori nuovi, devono essere meccanizzati nella linea a 5. Tutto passa dal lavoro, siamo stati sfortunati che nella prima sosta erano appena arrivati i nuovi e sono subiti partiti per le nazionali così come in questa sosta".

Vanoli sul reparto offensivo

Il reparto offensivo è l’osservato speciale. Sanabria e Adams possono coesistere? "Perdendo un ariete come Zapata, un giocatore che fa reparto da solo, dovremo essere più bravi a giocare con le nostre punte a palla a terra e i traversoni dovranno essere più veloci. Dobbiamo attaccare l'area in maniera diversa: Zapata aveva tanta forza fisica, ora dovremo essere più corali per concludere. Ho fatto i complimenti a Sanabria, quest'estate aveva voglia di mettersi in mostra e ha fatto ottime prestazioni. Ha mandato un bel messaggio a Zapata, l'ho sempre visto coinvolgente ed è un ragazzo che ha qualità per dare tanto: lo ha già dimostrato in passato. È una bella responsabilità, Sanabria saprà prendersela".

Quale sarà la collocazione tattica di Vlasic? "Ha intensità, può fare la mezzala che va tra le linee come piace a me e sa fare la fase difensiva. Può anche fare il trequartista. Nel centrodestra, è la zona dove si esprime molto bene. Ho visto alcune sue gare in Premier dove giocava a sinistra, ma in quella zona è molto più efficace".

Chi giocherà in attacco? "Vediamo domani. Si è unito un altro giovane come Gabellini, insieme a Karamoh e Njie abbiamo cinque attaccanti: domani vediamo le scelte".

A gennaio si interverrà sul mercato? "Non siamo indifferenti a ciò che è successo a Zapata. Come in tutte le grandi società, si porta avanti da qui. Quando analizzi i giocatori fermi, sono giocatori non funzionali al tuo gioco. Ed è normale che una grande società si guardi intorno per essere pronti nelle difficoltà del mercato".