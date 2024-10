Torino, chi sarà il capitano dopo Zapata? La scelta dei compagni

Era stato Paolo Vanoli, in estate, a scegliere di nominare Duvan Zapata capitano del suo Torino. Ora, invece, ha lasciato che fossero i suoi giocatori a decidere chi tra loro dovesse raccogliere l’onore e l’onere di indossare la fascia al braccio per il resto della stagione. "Il gruppo ha deciso che sarà Karol Linetty il capitano ora che Zapata è indisponibile", ha spiegato il tecnico nella conferenza stampa della vigilia. Un attestato di stima da parte dei compagni per il centrocampista, che è arrivato alla quinta stagione in maglia granata: se ce ne saranno anche altre dipenderà da come proseguirà la trattativa per il suo rinnovo.