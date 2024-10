Vanoli: "Il primo gol per un errore dell'arbitro. Ora ci va tutto male"

Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta in casa del Cagliari per 3-2 subita in rimonta. Il tecnico granata ha dichiarato: "Dobbiamo essere molto più attenti perché sviluppiamo bene ma a volte ci complichiamo troppo la vita in alcune situazioni. A parte il primo gol che comunque è giunto per un errore incredibile di Aureliano che ha cambiato la partita. Io avevo chiesto una partita da uomini e loro lo hanno fatto, ma dobbiamo lavorare, guardare i dettagli per migliorare una difesa completamente diversa dall'anno scorso".