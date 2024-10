Torino, Pedersen e Maripan per il Como. Tornerà in gruppo anche il giovane Njie

Torino - La più bella notizia per Vanoli , dalla trasferta di Cagliari, è arrivata nel post partita direttamente da Karol Linetty , che ha rassicurato sulle sue condizioni dopo aver lasciato il campo un po’ claudicante nel corso della ripresa. "Sto bene, niente di grave. Solo crampi", ha spiegato il neo capitano del Torino, confermando anche quanto aveva detto poco prima il suo allenatore. Nell'anticipo di venerdì sera contro il Como, il numero 77 ci sarà, così come ci sarà anche Marcus Pedersen : il terzino norvegese sabato pomeriggio era partito per Cagliari insieme ai propri compagni ma ieri non era nemmeno seduto in panchina perché fermato dalla febbre. Nulla di particolarmente grave, nei prossimi giorni rientrerà in gruppo e Vanoli contro la formazione di Cesc Fabregas potrà fare affidamento anche su di lui.

Rientra Njie

Pedersen, tra l’altro, non è l’unico calciatore granata che negli scorsi giorni è stato colpito dal virus influenzale, tra i suoi compagni che in questi giorni hanno avuto a che fare con il termometro c’è anche Adrien Tameze, che a Cagliari era in panchina non al meglio della condizione. Rientrerà, almeno per la panchina, anche Alieu Njie, che proprio questa settimana ricomincerà ad allenarsi in gruppo. Nell’elenco dei giocatori su cui Vanoli non ha potuto contare in Sardegna c’era anche Guillermo Maripan: in questo caso però gli infortuni e i virus influenzali non c’entrano nulla, il centrale cileno ha dovuto scontare un turno di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato a San Siro contro l’Inter, prima della pausa del campionato.

Ilic e Sosa le note dolenti

Passando alle note dolenti, non recupereranno Ivan Ilic e Borna Sosa, i due giocatori che si sono fermati proprio alla vigilia della trasfera in Sardegna: il terzino, mentre calciava il pallone durante l’allenamento di rifinitura, ha riportato una lesione miotendinea di secondo grado al vasto mediale sinistro. Un infortunio che lo costringerà ai box per diverse settimane. Meno grave il problema che ha invece costretto il centrocampista serbo a fermarsi (una lesione focale al tendine del bicipite femorale sinistro) ma certamente non sarà tra i convocati per la partita contro il Como. Sosa e Ilic restano così nella lunga lista degli indisponibili di cui fanno parte anche Perr Schuurs, Duvan Zapata, Zanos Savva e Emirhan Ilkhan.