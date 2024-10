“La mia lunga consuetudine insieme al Grande Torino”

Una lunga consuetudine lega Gianfelice Facchetti agli Invincibili. È iniziata con una fiction, proseguita con un podcast e adesso trova lo sbocco naturale in uno spettacolo teatrale che si intitola “Il Grande Torino. Una cartolina da un Paese diverso” e va in scena al Teatro della Cooperativa di Milano da questa sera al 31 ottobre. Facchetti ha scritto il testo con Marco Bonetto, giornalista di Tuttosport, tra i più profondi conoscitori della storia granata. Ma, a ben guardare, il Grande Torino è entrato molto prima nella vita del figlio di uno dei più grandi calciatori del Novecento.

Gianfelice, possiamo dire che il tuo legame con il Grande Torino risale all’infanzia...

«Sì. Sono cresciuto a Cassano d’Adda, il paese di Valentino Mazzola. La squadra del paese, dove ho giocato, ha la maglia granata. In quegli anni gli echi dello scudetto del 1976 erano ancora forti e tantissimi erano i tifosi del Toro. Adesso il discorso è cambiato perché sappiamo che si tende a tifare chi vince abitualmente. Ancora: mio padre, quando giocavamo a pallone, mi metteva in porta e mi chiamava Bacigalupo o Jascin. Quando è mancato e ho dovuto sistemare le sue cose, l’unica che non riguardava calciatori della sua epoca è stata una foto di Maroso conservata in un libro. D’altronde, papà era nato nel 1942 e il mito dei bambini che giocavano a calcio era ovviamente il Grande Torino».

Bacigalupo l’hai anche interpretato.

«Nella fiction Rai del 2005, dove avevo una piccola parte. Ho ripreso in mano l’argomento per il podcast che ha lo stesso titolo dello spettacolo ed è stato presentato a maggio al Salone del Libro. Questo tuffo nel mondo Toro, riscoperto anche nel precedente lavoro teatrale dedicato allo scudetto di guerra dei Vigili del Fuoco di La Spezia, mi ha lasciato l’acquolina in bocca. A questo punto parliamone anche su un palco, mi sono detto. Io ho lavorato su struttura e corpo dello spettacolo. Marco con la sua conoscenza della storia granata ha saputo tirare fuori dettagli che arricchiscono la narrazione, soprattutto tra le pieghe delle vicende umane e dei rapporti personali».

C’è tanta musica, anche, con gli Slide Pistons: Raffaele Kohler alla tromba, Luciano Macchia al trombone e alla fisarmonica e Francesco Moglia al banjo.

«La musica è quasi sempre stata presente nel mio percorso teatrale, ma stavolta i brani si sposano ancor di più alle parole ed era quasi inevitabile se pensiamo che Martelli quattro giorni prima di partire per Lisbona cantò alla radio “Addormentarmi così” - con il verso così terribile con il senno di poi “vivere insieme, morire insieme” - e che a Superga nella valigia di Maroso vennero trovati quattro dischi acquistati nella capitale portoghese. Mentre scrivevamo lo spettacolo sono avvenute cose incredibili. Ne dico una. Parlando con me, Bonetto definisce Ballarin la linea del Piave del Grande Torino. Qualche ora dopo, senza che ne avessi fatto minimamente cenno, chiedo ai musicisti di pensare a un brano che riconduca a Ballarin e uno di loro risponde: la Canzone del Piave».

Hai scelto una sorta di data convenzionale per indicare l’inizio del Grande Torino.

«Ho preso spunto da una riflessione di Franco Ossola, che l’ha individuata nel 28 aprile 1946, quando il Toro vinse 7-0 in casa della Roma. Le cronache dei giornali scrissero che non si era trattata di una semplice partita di calcio ma di una rappresentazione teatrale, una sinfonia, qualcosa di totalmente diverso da quello che si era visto sui campi fino a quel momento».

Hai accennato alla valigia di Maroso: la valigia ha un ruolo fondamentale nello spettacolo.

«Amo tutto ciò che sta nelle cantine e nelle soffitte, a partire da quelle di casa mia. Mi è sempre piaciuto rovistare nelle valigie di mio padre quando tornava dalle trasferte. Ho visitato diverse volte il Museo del Grande Torino e sempre mi sono reso conto che siamo davanti a una storia non interrotta. Le valigie, per l’appunto, o il barattolo che ancora ha l’odore della canfora. Cose materiali di cui andiamo a interpretare gli aspetti simbolici».