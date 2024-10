Vanoli: “Vittoria Toro da DNA granata. Njie ha grandi qualità, ora deve..."

TORINO - "Cercavo una prestazione di questo genere per vedere se avevamo carattere per uscire da questi momenti di difficoltà. Questo deve essere un insegnamento. A forza di sbagliare ti viene paura di giocare a calcio, questo è successo nel primo tempo. Poi nell'intervallo ho detto ai ragazzi che volevo vedere una squadra più coraggiosa e sono stati bravi. È stata una vittoria da DNA del Torino". Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del tecnico del Torino Paolo Vanoli dopo il successo di misura ottenuto in casa contro il Como di Fabregas.

Su Njie "Njie? Ha grandi qualità sia tecniche che fisiche e l'ha dimostrato con il gol. Io credo nei giovani ma loro devono farsi trovare sempre pronti. Sono contento per lui, adesso deve essere bravo a restare con i piedi per terra perché è solo l'inizio. Abbiamo preso tanti gol e volevo mettere un difensore in più, perdendo un po' di spinta. Da quella parte però c'era un giocatore importante come Fadera. Dietro stiamo cercando una continuità nei giocatori. I ragazzi hanno dato una risposta importante. La differenza l'ha fatta chi è entrato dando un grande supporto alla squadra", ha concluso Vanoli.

Le parole di Njie "È stata un'emozione grandissima. Sono molto contento per il primo gol in Serie A. Con questo mister sono felice perché mi spinge a fare sempre meglio. Segnare in questo stadio è bellissimo, un sogno che mi permetterà di lavorare sempre di più per migliorare", le parole di Njie, match-winner della sfida.

