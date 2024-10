Stadio Grande Torino: "Cairo, che vuoi fare?"

L’interpellanza verrà discussa quest’oggi dopo le 13, sarà la quinta dell’ordine del giorno. A rispondere per la giunta l’assessore allo Sport, Mimmo Carretta. Un mese fa, disquisendo del “caso stadio” su queste colonne, diceva: «Noi per adesso non escludiamo nulla». E si augurava una definizione della questione entro Natale. Oggi si attendono nuove comunicazioni, precisazioni, indicazioni anche sulle strategie che svilupperà il Comune. Si legge nell’interpellanza depositata dal consigliere comunale Andrea Russi, capogruppo in Municipio del movimento 5 Stelle: «Premesso che il 13 luglio 2015 il Consiglio Comunale di Torino approvava la concessione in uso dello stadio al Torino Fc per le stagioni 2015/2025 (...) e che il canone annuo veniva stabilito in 500 mila euro» (a carico della Città restava la manutenzione straordinaria); «considerato che la concessione ha durata sino al 30 giugno 2025 ed è dunque in prossima scadenza»; si interpella il sindaco Lo Russo e la Giunta «per sapere se le interlocuzioni con il Torino Fc sono andate avanti e con quale esito; se la Città intende perseguire l’obiettivo della cessione dello stadio al Torino Fc e se è riuscita a risolvere il problema delle ipoteche che gravano sullo stadio, o se intende invece rinnovare la concessione; in tal caso, se intende rimodulare al rialzo il canone annuale e quale formula intende utilizzare».