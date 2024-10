“Cairo vende il Toro”. “Tutto falso”. Ma le voci sono insistenti

TORINO - Ci vuole poco per mandare in fibrillazione i tifosi del Toro, di questi tempi. Non è dunque difficile immaginarne la reazione ieri nel momento in cui le indiscrezioni che si susseguono in queste settimane hanno trovato ospitalità sulle pagine del principale quotidiano cittadino, La Stampa. Sono voci che si sono alimentate dalla fine di agosto con la decisione di Urbano Cairo di vendere Raoul Bellanova all’Atalanta, un’operazione inattesa dopo che sull’altare dei bilanci era già stato sacrificato Alessando Buongiorno. Una mossa che ha avuto due conseguenze immediate: accrescere il malumore del popolo granata e indebolire la squadra messa a disposizione di Paolo Vanoli. Eppure, Cairo l’ha compiuta, spiegando poi di aver seguito la volontà del giocatore, senza trovare conferme in Bellanova stesso, anzi. È stato in quel momento che l’ipotesi di una cessione della società ha cominciato a scorrere come un fiume sotterraneo negli ambienti del calcio, ripetuta di bocca in bocca e arrivata anche alle orecchie di due influenti dirigenti di importanti club con i quali Tuttosport ha parlato. La verifica di questi rumors non ha però condotto ad alcuna certezza, se non che Cairo ha sì incontrato le alte sfere di Red Bull, ma per siglare l’accordo di sponsorizzazione celebrato un mese e mezzo fa e, assicurano fonti informate, per affrontare la questione Giro d’italia, dal momento che la compagnia austriaca sarebbe intenzionata a occupare spazi importanti anche nel mondo del ciclismo, ampliando gli ambiti nei quali ha investito, che vanno dal calcio alla Formula 1, dalla MotoGp all’hockey su ghiaccio.

Cairo smentisce le voci di cessione del Toro e Red Bull La notizia è comunque tracimata e ha provocato una smentita durissima da parte di Cairo, che ha negato ogni ipotesi di vendita del Torino e ha attaccato frontalmente La Stampa: "Anni fa Ciuccariello, oggi Red Bull. Cambia il soggetto, ma la costante è la totale falsità delle notizie pubblicate", ha commentato di prima mattina, facendo riferimento a una presunta trattativa di qualche anno fa. Per poi rincarare la dose all’Ansa: "Non c’è nulla di vero, non ho alcuna intenzione di vendere il Torino, non ho incontrato nessuno. Diciamo che a La Stampa piace destabilizzare l’ambiente del Toro. In passato scrissero che avrei venduto a un tale Ciuccariello, stavolta almeno hanno fatto un upgrade". Il quotidiano ha ribadito le proprie convinzioni: "Nessun tentativo di destabilizzazione, semplicemente tre differenti fonti finanziarie e commerciali confermano gli avvenuti incontri". La Red Bull, da parte sua, ha informalmente ribadito che "è official energy drink del Torino per la stagione in corso" senza aggiungere altro, né in un senso né nell’altro, ma che abbia un progetto di espansione nel calcio è un fatto (era stata accostata anche all’Udinese).

Toro, Cairo a un passo dal record di Pianelli Chi conosce bene il modus operandi degli austriaci sottolinea che se volessero realmente acquistare la società non sarebbero usciti allo scoperto con un “semplice” contratto di sponsorizzazione, lavorando semmai sottotraccia ed esponendosi solo ad avvenuta definizione dell’ipotetica trattativa. Effettivamente in passato è stato così e anche le ultime voci sull’acquisto del Paris Fc - come azionista di minoranza accanto a uno degli imprenditori più ricchi in assoluto, Bernard Arnault - sono emerse dopo una lunga trattativa tenuta sapientemente celata. Poi, naturalmente, la vera certezza è che nessuno può entrare nella testa di Cairo e che le dichiarazioni rilasciate ieri a più riprese sono l’unico punto fermo in questo momento. Di sicuro i prossimi mesi richiederanno di confermare queste affermazioni con atti concreti, che dimostrino la non volontà di un disimpegno. Cairo è tornato allo stadio venerdì sera dopo cinque mesi e mezzo, e dopo la vittoria sul Como si è soffermato a lungo a chiacchierare con i giornalisti, affrontando anche la spinosa questione della contestazione, che ha raggiunto l’apice prima della partita contro l’Atalanta (pochi giorni dopo l’addio a Bellanova) ed è proseguita in maniera meno clamorosa ma costante. Tra poco più di un mese, diventerà il presidente più longevo nella storia del Torino, superando Orfeo Pianelli. È ragionevole pensare che nessuno potrà poi battere il suo record, considerato quanto siano cambiate le dinamiche del calcio. Ma nelle menti dei tifosi i pensieri sono ben altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA