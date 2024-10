Torino, l'ultimo step di Ricci: diventare più decisivo

TORINO - Nella conferenza chiara e fin spigolosa di Vanoli sono entrati alcuni singoli. Osservando la progressione di Ricci il tecnico non toglie le lenti della verità sottolineando dove possa crescere, però ammorbidisce toni e contenuti confrontandosi su pregi e difetti del centrocampista. Meritevole dell’azzurro, oltre che di un ruolo di primo piano nel Torino, e tendente al maturo con residue sfumature acerbe. Accordato più nella sua metà campo che non sulla trequarti avversaria e troppo soffice quando si tratta di infierire sotto porta, questi gli aspetti sui quali più sta lavorando aumentare il livello. Non combacia con le potenzialità del giocatore la media di un gol ogni 30 partite, come pure negli assist il miglioramento è sensibile: siamo a una media di due o tre a stagione. Dato passibile di essere raddoppiato, mentre per numero di gol Ricci è nelle condizioni di triplicare.

Le parole di Vanoli

«Il centrocampista forte è quello che vede subito la giocata, lui sul passaggio rapido in verticale e su certi tagli in diagonale può migliorare», ha detto Vanoli. Dove quel lui è ovviamente Samuele Ricci: un passato di talento nell’Empoli, un presente da maturando e un futuro prossimo da calciatore completo davanti a sé. Lo stesso tecnico non ha esitato ad aggiungere: «La leadership non può riguardare una sola persona, ma lui ha questa dote innata», ha riconosciuto Vanoli dell’azzurro. E così la pensano un po’ tutti: a partire da Spalletti che gli sta affidando le chiavi del reparto centrale dell’Italia, per arrivare ai club europei di lusso. Le sue prestazioni sono analizzate attentamente dal City come dal Real. Adesso, e per i granata auspicabilmente per lungo tempo, Ricci è però una risorsa in grado di crescere in simbiosi a un Toro del quale può essere linfa e luce. A maggior ragione in un frangente nel quale i riferimenti servono per sopperire alla mancanza dei leader annunciati: uno fosse disponibile sarebbe stato Schuurs, l’altro ha iniziato l’annata da capitano ma si è presto dovuto arrendere a un gravissimo infortunio al ginocchio. Già, servono assunzioni di responsabilità superiori, se davanti alla porta non si può contare su Duvan Zapata, mancato bomber del primo Toro di Vanoli.

Ricci, serve personalità

E così è a un Ricci che pur avendo appena 23 anni sta affrontando il quarto campionato con la maglia granata al quale si chiede sì freschezza, ma pure personalità. Come la si chiede a chi è arrivato “ieri” ma che di personalità ne ha per acquisizioni pregresse: Maripan che è capitano del Cile, Adams che ha più di 30 partite nella nazionale scozzese, Milinkovic Savic che tra cadute e recenti, continue salite ha accumulato tante partite e una bella dose di esperienza. Questa sera Ricci giocherà la sua decima gara di fila in questa A, saldando una leadership conclamata dal fatto che in sole due circostanze è stato sostituito: a Venezia e a Milano con l’Inter. Per il resto è sempre rimasto al suo posto, brillando però a troppa distanza dalla porta. Che può centrare dai 20 metri come attraverso gli inserimenti in area. Di occasioni ne sta avendo e in particolare agendo da mezzala ne avrà ancora parecchie, ma la determinazione con la quale sente di poter fare gol deve essere superiore. Contro la Roma a dargli man forte a centrocampo dovrebbero ancora essere Linetty e Vlasic, per quanto la brutta prova del polacco contro il Como, e un Tameze scalpitante, non garantiscano del tutto la presenza dall’inizio dell’ex sampdoriano. Sulle corsie il candidato forte dopo l’ottimo ingresso contro il Como è Vojvoda, con Lazaro a sinistra. Questo a meno che Vanoli non voglia ridare una chance a Pedersen, o decidere per una soluzione più difensiva, in tal modo confermando Walukiewicz.