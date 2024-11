Toro, gol nuovo problema. Vanoli cerca più coraggio, Fiorentina e Juve in arrivo

TORINO - Dopo la pessima prestazione di Roma è bene tornare alle parole rilasciate da Vanoli nella conferenza che ha preceduto la trasferta nella Capitale: «Dobbiamo procedere passo per passo, pensando alla prossima partita e poi ai punti che ci servono per la salvezza e poi all’Europa League». Ecco, per la salute del Toro è adesso opportuno tenere fuori il sogno e attenersi ai fatti: ai granata servono più o meno 26 punti per guadagnare la salvezza. Poi, in base a quando sarà messa in cascina la permanenza in A, si potrà tirare fuori il salame, evocando colui che in Europa è andato a un passo dall’alzare un trofeo: Emiliano Mondonico. Va trovata la chiave, per far rendere una squadra nella quale Coco non è Buongiorno e Sosa o tanto meno Pedersen non valgono Bellanova. E nella quale non riesce a rientrare Schuurs, da tre turni compagno di Zapata nell’infermeria del Torino. Ci sono da accendere in Ricci le capacità di giocare di prima e in verticale, tenendo sulla corda Ilic in modo da spremere il meglio dal serbo talvolta un po’ indolente. E Vlasic? Sta diventando faticoso aspettarlo, tocca a lui dare una pronta accelerata e aumentare i giri.