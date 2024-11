Torino, Vanoli: "Stiamo vivendo un periodo negativo, ci siamo fatti gol da soli"

Momento decisamente negativo in casa Torino. I granata perdono di misura in casa contro la Fiorentina: gol decisivo siglato da Moise Kean. Una sconfitta che fa eco con i risultati delle ultime settimane, che hanno visto la squadra di Paolo Vanoli racimolare 5 ko nelle ultime 6 partite di Serie A, a cui si aggiunge l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli. Il tecnico del Toro, nel post gara, non può che essere amareggiato.