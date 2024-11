Cairo sicuro: "Il Toro non voglio venderlo”. Sul derby con la Juventus...

Il presidente del Torino , Urbano Cairo , non sta vivendo giorni tranquilli. Dopo un grande inizio di stagione, i granata sono calati anche in seguito alla cessione di Bellanova e all'infortunio di Zapata e in casa contro la Fiorentina è arrivata una sconfitta che non è piaciuta ai tifosi. Nel loro mirino anche il patron, che si è fatto rivedere anche la Filadelfia. E non sono mancate le contestazioni, dopo i vari striscioni esposti. Ma il numero uno della società ha ribadito la sua intenzione: " Non ho nessuna intenzione di cedere il club ".

Cairo: "Cessione del Toro? Nessun contatto"

"Non ho avuto contatti con nessuno, ma non posso smentire tutti i giorni: non mi metto a parlare qui di queste cose, io il Toro non voglio venderlo e questa è una domanda stupida": così il presidente granata, Urbano Cairo, intercettato all'uscita dello stadio Olimpico Grande Torino sulle continue voci di una trattativa con Red Bull per la cessione del club. Poi il presidente ha commentato anche la sconfitta contro la Fiorentina: "E' stata immeritata, i viola hanno fatto una serie di vittorie ma oggi ha avuto un'occasione regalata da noi e mi sembra di aver visto un nostro dominio nella ripresa: quando perdi non fa piacere e ti devi focalizzare, ma esaminiamo le cose in maniera lucida perché altrimenti buttiamo tutto via". All'orizzonte c'è il derby di sabato contro la Juve: "È una partita importante che si carica da sola, il mister la preparerà al meglio e siamo tutti concentrati".