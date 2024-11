Njie: Toro e Svezia, tutto è d’oro

TORINO - In estate Alieu Njie era stato protagonista nel derby Primavera al Memorial Mamma e Papà Cairo (non segnò ma avviò l’azione del definito 2-0 nella finalissima): in quel momento poteva solamente sognare di poter giocare un giorno una stracittadina contro la Juventus in Serie A. Era il 9 agosto, se quel giorno qualcuno gli avesse detto che, appena tre mesi esatti dopo, sarebbe potuto essere uno dei protagonisti principali di un altro derby, ma stavolta in Serie A, probabilmente Njie non lo avrebbe preso troppo sul serio: d’altronde non aveva ancora esordito in Serie A e aveva al massimo potuto allenarsi con quelli che ora sono i suoi compagni di squadra. L’infortunio di Duvan Zapata prima e quello di Ché Adams poi (le condizioni delle scozzese verranno monitorate fino all'ultimo ma la sua presenza contro la Juventus è a forte rischio), lo hanno fatto salire nelle gerarchie in vista della partita contro la squadra di Thiago Motta.

Toro, Njie scala le gerarchie Certo per arrivare al punto di essere preso in considerazione per il derby, Njie ci ha messo tanto del suo: in questo inizio di campionato ha sempre saputo farsi trovare pronto quando Paolo Vanoli lo ha mandato in campo contro la Fiorentina, quando Adams è stato costretto ad alzare bandiera bianca, Vanoli lo ha anche preferito al più esperto Yann Karamoh. Contro i viola Njie non ha certo brillato (sono comunque tanti quelli ad aver collezionato insufficienze nelle pagelle nell’ultima gara) ma, fino a questo momento, l’allenatore granata può essere soddisfatto dell’apporto che il numero 92 ha saputo dare: per questo lo tiene in considerazione per quanto in questo momento siano più alte le possibilità di vedere Vlasic assieme a un singolo centravanti (Sanabria).

Njie conquista anche il ct la Svezia U21 Soddisfatto di quanto Njie ha fatto finora lo sono anche i tifosi, che lo hanno sempre supportato e acclamato, ma lo è anche il ct dell’Under 21 della Svezia, Daniel Bäckström, che lo ha convocato per le prossime partite contro l’Irlanda. Ha ora la possibilità di ritagliarsi uno spazio sempre maggiore in Prima squadra ma tutto dipenderà da quello che dimostrerà, non solo durante le partite ma anche in settimana al Filadelfia: Vanoli, pur avendo una grande attenzione sui giovani, non è certo un allenatore che è disposto a regalare spazio a qualcuno. Il difficile per Njie arriverà adesso, dove dovrà riuscire a confermarsi in un periodo che, tra l’altro, per la squadra non è affatto semplice, come i risultati e le prestazioni delle ultime partite dimostrano. Dovrà dimostrare che quanto buono fatto vedere finora non è un caso: il tempo è della sua parte.

