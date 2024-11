Toro, Pianelli straccia Cairo anche nei derby: 17-1!

Una volta, tanto tempo fa, c’era un Torino che i derby li vinceva. Non stiamo raccontando una fiaba, ma alle orecchie dei bambini e agli adolescenti granata potrebbe quasi sembrarlo, considerando i risultati a cui sono abituati. E non è che vada molto meglio ai ragazzi più grandi, quelli che hanno meno di 35 anni (la stessa età dei calciatori, per intenderci): nella loro vita hanno ricordi nitidi solamente del 2-1 fi rmato Darmian e Quagliarella del 2015. Solamente qualcuno tra loro, dotato di buona memoria, si ricorderà delle due doppiette di Rizzitelli, del gol di Angloma e del rigore parato da Pastine nel doppio successo del 1995. Altro che beata gioventù. Parlando di derby, i risultati del Torino sono andati via via peggiorando fino al disastroso rendimento nei 19 anni della gestione Cairo che, il 2 dicembre, diventerà il presidente più longevo della storia granata superando Pianelli , raggiunto il giorno prima.

I numeri di Pianelli

Il massimo dirigente dell’ultimo scudetto è rimasto in carica per 7.030 giorni, Cairo si appresta a superarlo, senza però essere riuscito a ottenere risultati paragonabili. E non parliamo solamente di trofei vinti. Se diamo per esempio un’occhiata anche solo ai risultati nei derby, il confronto è impietoso per l’attuale patron granata, come dimostrano le statistiche elaborate da Massimo Fiandrino. In 19 anni, dal marzo del 1963 al maggio del 1982, Pianelli ha assistito da presidente a 46 derby: 17 li ha vinti (di cui uno in Coppa Italia ai rigori, dopo lo 0-0 al 120'), 15 li ha pareggiati, 14 li ha persi. Cairo di partite contro la Juve ne ha viste invece 30: una sola vittoria, 6 pareggi e 23 sconfi tte. La diff erenza del numero di gare è dovuta a cinque campionati in cui il derby non c'è stato, in quattro perché il Torino era in B, in uno perché tra i cadetti c'era invece la Juventus. Negli anni di Pianelli c'è poi stata qualche stracittadina in più in Coppa Italia. Imparagonabili i risultati, ma anche i dati riguardanti i gol: 47 quelli segnati e 45 quelli subiti dal Torino di Pianelli (con medie di 1,02 e 0,97 gol a partita); solamente 15 i gol segnati dal Torino di Cairo, contro i 54 incassati (le medie in questo caso sono di 0,5 e 1,8 gol a partita).

Derby, la media punti di Pianelli

Considerando sempre 3 punti per le vittorie, la media punti del Torino negli anni di Pianelli contro la formazione bianconera era di 1,43 a partita; quella del Torino dal 2005 a oggi è di 0,33 punti a gara. Nessun presidente del Torino, considerando tutti quelli che si sono alternati da quando Pianelli ha ceduto la società a quando Cairo l’ha presa dai Lodisti, ha ottenuto una media punti peggiore nei derby rispetto a quella dell’attuale patron. Neppure la squadra di Cimminelli e Romero ha fatto così male contro la Juventus, ottenendo 2 pareggi (tra cui un 3-3 passato alla storia) e 2 sconfi tte, per una media di 0,5 punti a partita. Il Torino di Rossi negli Anni 80 vinse 3 volte contro la Juventus (indimenticabile il 3-2 in 3 minuti fi rmato da Dossena, Bonesso e Torrisi), pareggiò in altre 2 occasioni e perse in 5, per una media di 1,1 punti a gara. Sotto la gestione Gerbi, dal 1987 al 1989, la media punti è stata di 0,83 a partita (1 vittoria, 2 sconfi tte, 3 pareggi). Media che è salita a 1,33 con l'arrivo di Borsano (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfi tte), per poi scendere a 0,6 con Goveani (0 vittorie, 3 pareggi, 2 ko).

Cairo, il primato negativo

Con Calleri sono arrivate due vittorie (quelle precedentemente citate del '95) e due sconfi tte, per una media di 1,5 punti a gara. Infine con Vidulich un pareggio e una sconfitta, per una media di 0,5 punti. La media dei punti del Torino di Cairo resterebbe la peggiore anche in caso di vittoria domani sera, salirebbe infatti soltanto a 0,38. La formazione bianconera, inoltre è la squadra contro cui il Torino di Cairo ha la media peggiore in campionato (senza considerare le gare di Coppa Italia) in questi 19 anni: 0,32 punti a partita. La Juve, al pari della Roma, è anche la squadra che più volte ha battuto i granata: 21. Ma l’attuale presidente del Torino ha anche un altro primato negativo: mai il Toro nella sua storia aveva perso 7 derby di fila, come è invece capitato nel periodo tra il 2008 e il 2015.

