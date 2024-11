Vanoli: "Il derby è LA partita. Negli occhi del Toro c'è qualcosa di diverso"

Sulle scelte: "Ho la fortuna di poter scegliere i giocatori in base all'avversario da affrontare. Ci vuole continuità... L'errore ci può stare ma bisogna vedere come reagisci. Maripan? Il discorso vale per lui ma per tutti. I giocatori importanti devono avere sempre voglia di giocare, il riposo non esiste". Poi una battuta per stemperare la tensione pre derby: "Duvan (Zapata ndr) deve riposare" e ride. A chiudere ha parlato di un ricordo del derby: "Ho visto su YouTube quello del marzo '83: la Juve stava vincendo 2-0 e il Toro era in difficoltà. Ma hanno reagito e sono riusciti a vincere. Ed è quello che voglio far vedere ai miei ragazzi, reagire all'errore. Voglio far capire ai miei giocatori che cosa vuol dire".