Vojvoda, un video fa il giro dei social. Il Toro: “La sciarpa è del Kosovo”

I derby della Mole non finiscono mai al triplice fischio, durano tanto e ora che c'è la sosta questo tempo sarà amplificato. Soprattutto per il Torino che contro la Juventus ha perso la terza partita di fil a in campionato (la sesta nelle ultime sette in Serie A). Nel mirino dei tifosi, oltre al presidente Cairo sempre contestato, è finito anche Vojvoda . Il difensore kosovaro è entrato nel finale della sfida e non ha commesso errori in campo, ma al termine della partita. Un gesto che è stato frainteso.

Vojvoda criticato dai tifosi del Torino: il motivo

Per cosa è finito al centro delle polemiche? Su internet è rimbalzato un video del post partita che non è piaciuto ai sostenitori granata. Dopo la contestazione dei tifosi, con i giocatori a rapporto, è stato beccato Vojvoda con in mano una sciarpa che inizialmente sembrava fosse della Juventus. Ma in realtà il calciatore, come sottolineati su X dal club granata, aveva tra le proprie braccia quella del Kosovo, la sua nazionale.

I Tifosi Toro e il fraintendimento con Vojvoda

La scena filmata è stata fraintesa dai tifosi granata, già furenti per la sconfitta, che hanno attaccato duramente il calciatore senza però rendersi conto che effettivamente non si trattava della sciarpa Juve. Già nel filmato si sono sentite tante accuse, ma sui social i commenti contro il calciatore sono molti: "Vai via a gannaio", questo il pensiero comune. Poi si leggono anche altri messaggi molto duri: "Via le mele merce. Qualsiasi sia il motivo, non dovevi farlo per rispetto". Quello di Vojvoda è stato un gesto che possiamo definire leggero e superficiale, soprattutto alla luce del momento che sta attraversando il Torino.

