Il Torino non sa più tirare. E gennaio è lontano...

TORINO - La sconfitta è arrivata puntuale come un orologio svizzero. E questa non è una sorpresa, anzi: per il Toro nel derby è ormai una consuetudine. Il problema grande è che lo sta diventando anche contro le altre squadre, visto che siamo alla settima sconfitta nelle ultime otto partite, una media da retrocessione. E anche contro la formazione di Thiago Motta i granata sono mancati sul piano del gioco . Anzi, ancora di più. L’assenza di Zapata , importantissima ci mancherebbe, non giustifica il fatto che il Toro nell'occasione abbia fatto solo un tiro in porta nel finale con Sanabria: una conclusione che poteva essere interessante e che il paraguaiano ha sprecato calciando debolmente e permettendo a Perin di intervenire con facilità. In un match così importante bisognava tirare fuori almeno l’orgoglio e cercare qualche conclusione, magari da lunga distanza, anche sbagliata: però il tentativo andava fatto.

Sanabria col freno a mano

E invece niente di niente, qualche passaggio qua e là per giustificare la presenza ma nient’altro se non il tentativo di Sanabria. Squadra con poco carattere, dunque, fragile,poco reattiva e per nulla grintosa. E senza attaccanti che sappiano perlomeno creare qualche problema, sgomitare, fare qualcosa da attaccante. Sanabria gioca con il freno a mano tirato, torna poco ad aiutare, figuriamoci in zona conclusiva. Nella ripresa è entrato il giovane Njie, ma che cosa si può pretendere da un diciannovenne? Adams non era disponibile per un problema fisico e Karamoh nelle gerarchie di Vanoli è all’ultimo posto: quando il tecnico lo ha inserito, non ha lasciato il segno. Questo è l’attacco ma è in generale la manovra offesiva che continua a latitare. La spinta sulle corsie esterne è inesistente e dai centrocampisti non filtrano mai palle interessanti: non dal trio Linetty-Ricci-Ilic, non da Vlasic che ieri è stato schierato alle spalle dell’unica punta Sanabria.

Cairo e Vagnati: i successi arrivano dal mercato

Ma il problema si trascina da un bel po’ di partite: contro il Como due tiri e un gol (di Njie su erroraccio della difesa lombarda), contro la Roma due tiri e zero gol, contro la Fiorentina un tiro e zero gol, contro la Juventus un tiro e zero gol. E adesso? Non resta che il mercato di gennaio, sperando che non sia troppo tardi. Urbano Cairo deve capire che in questa squadra ci vogliono due o tre elementi di qualità per portare a termine una stagione perlomeno tranquilla, non ha altre alternative. E Vagnati non deve continuare a sbagliare. Detto questo, anche Vanoli, il meno colpevole di tutti ma comunque sul banco degli imputati, deve dare un cuore e un’anima a questo gruppo, devo trovare il modo di mettere i suoi nella condizione di creare minacce agli avversari. Certo che la situazione non è bella ma se qualcuno sperava che il Toro, questo Toro, potesse vincere il derby ha capito che le vittorie si costruiscono in estate col mercato.