“Juve-Toro, avrei voluto spaccare la tv. Vogliono tutti imitare Guardiola”

«Si parlava d’Europa, ma dopo 6 sconfitte nelle ultime 7 giornate credo sia meglio guardarsi le spalle. I granata erano partiti bene, ma l’infortunio di Zapata ha stravolto la stagione. Senza Duvan il Toro ha perso il 50% del suo potenziale. Adesso la squadra fa fatica a segnare e a tirare in porta».



Cosa deve fare l’attuale Torino per sconfiggere la sindrome Derby?

«I giocatori si devono rendere conto che vestire la maglia granata è un impegno straordinario: rappresentano un club storico e una città, visto che gli juventini sono ovunque ma a Torino si tifa per i granata. E poi mi aspetto di non vedere più prestazioni piatte. I calciatori devono metterci il cuore. Possibile che nessuno si faccia ammonire per alzare l’agonismo della sfida o abbia una reazione di rabbia dopo lo svantaggio subito?».

Colpa dell’assenza di uno zoccolo duro italiano?

«Indubbiamente. Tutti questi stranieri non sentono e avvertono il valore del Derby. Sembra una gara come un’altra per loro. In rosa mancano ragazzi che amano e vivono per il Toro. Devono uscire dal vivaio o essere pescati sul mercato. Non mi piace vedere il Torino con solo 1 o 2 italiani in campo».



Come valuta l’attuale Serie A?

«Mi annoiano le partite di oggi. Si fanno 500 passaggi all’indietro col portiere, che ormai fa il playmaker. Si sta esagerando con la costruzione dal basso e non si verticalizza mai. Vogliono tutti imitare Guardiola e così si sta perdendo la nostra storia».