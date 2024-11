Toro, non c'è pace dopo Ricci e Adams: Ilic e Njie ko e senza nazionale

TORINO - La rappresentanza di giocatori granata da mandare in giro per il mondo per gli impegni delle nazionali va assottigliandosi: dai 14 che sarebbero potuti essere si scende a 10. Il primo lasciato al Filadelfia - là dove domani Vanoli inizierà i lavori di avvicinamento alla sfida contro il Monza, più decisiva che importante viste le 6 sconfitte nelle ultime 7 partite di campionato - è Ricci : l’infortunio alla caviglia accusato nel derby ha indotto lo staff medico della nazionale di Spalletti a non convocarlo per le sfide di Nations League contro Belgio e Francia. Tra i centrocampisti è poi risparmiato da Stojkovic, ct della Serbia, il numero 8 granata Ilic. «Contro la Juve ha accusato un infortunio al tendine del ginocchio e per questo l’ho lasciato fuori dalla lista - ha spiegato l’ex fantasista del Verona -. Vanja Milinkovic, invece, mi ha detto che si è infortunato nel derby e che dovrà sottoporsi a terapie».

Anche Ilic ko e Njie...

Due sono pure gli attaccanti costretti a dare forfait. Njie è andato in Svezia per rispondere alla chiamata dell’Under 21, ma questa mattina tornerà a Torino a causa di un leggero affaticamento. Un problema al flessore sinistro, già causa dell’assenza nel derby, esclude invece Adams dalle partite con la Scozia. L’infortunio più grave è quello di Ilic, da lungo tempo alle prese con un guaio al tendine che gli può creare problemi alla caviglia come al ginocchio: stavolta è questo secondo, a essere interessato. Gli altri tre - Ricci, Adams e Njie - chi più chi meno ma hanno comunque buone possibilità di esserci, contro il Monza.

Toro, tutti i convocati

E si arriva così ai dieci giocatori che invece possono rispondere presente. Due i torinisti che vanno con la Croazia: Sosa e Vlasic. Entrambi sono in ritardo di condizione, e mettere minuti nelle gambe in nazionale potrà giovare loro. Coco vola in Guinea Equatoriale, ma la trasferta più complicata rimane sempre quella dei sudamericani: Maripan che del Cile è capitano e Sanabria che, nell’ultima uscita, ha deciso in favore del Paraguay la sfida contro il Venezuela (2-1 con doppietta di Tonny). Tutti gli altri restano all’interno del Continente: Gineitis (Lituania), Pedersen (Norvegia), Vojvoda (Kosovo) e Walukiewicz (Polonia). Da registrare infine la presenza di Ciammaglichella, tra le più promettenti espressioni del settore giovanile granata, con l’Italia Under 20.