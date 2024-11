Gabellini, il bomber del Torino Primavera: gol pesanti e costo irrisorio

Nemmeno se gliel'avessero detto un milione di persone ci avrebbe creduto. Nemmeno se da bambino gli avessero proiettato un film sul suo futuro calcistico avrebbe potuto immaginare una parabola simile. Tommaso Gabellini ha ottenuto la sua prima convocazione in Serie A , per la trasferta di Cagliari , il giorno prima di compiere 18 anni. Era il 20 ottobre e ancora non poteva neppure presentare i documenti per avviare le pratiche per la patente: poi sarebbe diventato maggiorenne, e il 28 dello stesso mese avrebbe firmato il rinnovo con il Torino fino al 2028. Adesso può. La convocazione di Cagliari - figlia ovviamente dell'infortunio capitato a Duvan Zapata , ma la vita di un professionista è così: trovarsi al posto giusto al momento giusto fa tutta la differenza del mondo - è stata un primo assaggio del mondo dei grandi. Paolo Vanoli crede nel ragazzo.

Gabellini è pronto

E adesso gli orizzonti a breve termine rendono Gabellini un potenziale elemento da lanciare contro il Monza: Zapata non c'è, Adams deve recuperare, Njie non prende parte alle gare dell'Under 21 della Svezia, mentre Sanabria e Karamoh in questo momento stanno dando risposte poco convincenti. Ecco allora che la sosta può consentire al Toro di valutare con attenzione le credenziali ad alti livelli di Gabellini, reduce da un gol decisivo con la Primavera, quello cioè che ha permesso alla squadra di Tufano di liquidare il Genoa. Vanoli adesso non guarderà più il curriculum dei suoi ragazzi: non per una mancanza di rispetto nei loro confronti, ma perché per dimenticare l'ultimo mese e mezzo nefasto servono voglia, determinazione, umiltà ed entusiasmo. Caratteristiche che i giovani possono incarnare meglio di altri. Ma da dove parte la storia di Gabellini? Intanto, per certi versi, è simile a quella del portiere atalantino Marco Carnesecchi.

La storia di Gabellini

Entrambi originari di Rimini, si affacciano al settore giovanile del Cesena e da quel momento inizia una lunga scalata. Ruggero Ludergnani lo preleva dai romagnoli a gennaio 2023, spendendo circa 100 mila euro più bonus legati al suo percorso in Primavera al Toro e anche ai possibili spiragli di un salto in prima squadra. Il Cesena, di contro, mantiene il 33% sulla futura rivendita di Gabellini, ragazzo molto serio che in questi mesi si sta strutturando anche dal punto di vista fisico. Ha iniziato a farsi notare l’anno scorso in Primavera agli ordini di Scurto: nonostante dovesse convivere con la concorrenza di gente come Savva, Njie, Padula e Dell’Aquila (tutti anagraficamente più grandi di lui), si è ritagliato uno spazio prezioso in stagione. Diventando una sorta di 13° uomo, un cambio dal sicuro valore che raramente tradisce: quando gioca 5’, ma anche quando parte dall’inizio, Gabellini fa spesso il suo dovere. Quest’anno, invece, le responsabilità sono cambiate: è lui il centravanti della Primavera, almeno quando Vanoli lo lascia libero da incombenze legate alla prima squadra. Tommaso guarda con ammirazione il percorso di Njie, l’uomo dei tre punti col Como, e spera di ripercorrere le stesse orme. Magari già dalla sfida contro il Monza: il Toro ha bisogno di una ventata di freschezza, che può passare anche da scelte di formazione estreme. Gabellini ha tutte le peculiarità per rientrare nel lotto delle mosse rivoluzionarie: meritorie per quanto si vede sul campo, ma allo stesso tempo capaci di scuotere gli animi di chi per ora non muove neppure una foglia. Ogni riferimento a Sanabria e Karamoh è puramente voluto.