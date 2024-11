Torino, bufera tra Milinkovic-Savic e la Serbia di Stojkovic. C'entra la Juve...

Punto di riferimento

Verrebbe da dire: peggio per lui (Stojkovic) e per la Nazionale serba visto che Vanja è diventato uno dei portieri più “decisivi” del campionato italiano: e meglio per il Toro che lo può gestire in questa pausa visto che alla ripresa ci sarà la sfida decisiva contro il Monza. Una partita che i granata devono vincere a tutti i costi, stavolta non ci saranno se o ma, altrimenti rischia di cadere nella precarietà più assoluta e sarà poi difficile risalire. Servono i tre punti per interrompere l’emorragia di sconfitte (sette nelle ultime otto partite disputate, compresa la Coppa Italia) e allontanarsi dalla zona pericola della classifica. Lo stesso Vanoli, subito dopo il derby, per la prima volta da quando siede sulla panchina granata ha parlato di salvezza. «Riprendiamo subito a far punti per evitare il peggio». E in quest’ottica Vanja risulta importantissimo visto che senza Zapata in questo momento è una delle poche certezze dei granata: in queste prima partite di campionato, forse, e ripetiamo forse, è incappato solo in una piccola incertezza, precisamente a Cagliari, ma per il resto ha dimostrato grande personalità. Di lui il Toro non può fare a meno e il giocatore è concentratissimo sul Toro, alla faccia di Stojkovic.