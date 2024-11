Il Toro e la priorità attaccante: l'Everton offre Beto

In Italia era arrivato senza squilli di tromba: era il 31 agosto del 2021, e la società acquirente era stata l’Udinese , maestra nel scovare talenti a costi ragionevoli da rivendere successivamente a peso d’oro. Norberto Bercique Gomes Betuncal , per tutti Beto , o Beto’o , come aveva il vezzo di chiamarsi da ragazzino avendo quale idolo l’ex interista Eto’o, era stato rilevato dai portoghesi della Portimonense . In prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Soldi che la società dei Pozzo scuce volentieri, dopo una prima stagione in Friuli da 11 reti, e con la prospettiva di venderlo dopo un’ulteriore annata in bianconero. Detto, meglio pensato per non svelare le strategie, fatto. E nel 2022-23 Beto si ripete, pur abbassando leggermente il proprio score: 10 i gol realizzati. Ventun reti totali (più una in Coppa Italia) che attirano sul centravanti l’interesse di club italiani e stranieri.

L'esperienza in Inghilterra

A vincere la concorrenza è l’Everton, che il 29 agosto del 2023 si assicura il centravanti per 30 milioni. Ma in Inghilterra le cose non vanno come in Italia. La media di un gol ogni tre partite (la parentesi all’Udinese viene chiusa con 22 reti in 65 gare) cede il passo a una media superiore al gol ogni 6 partite (7 marcature in 46 prove). Dopo un avvio da titolare, Beto a Liverpool scivola tuttavia presto nelle gerarchie, finendo per collezionare diverse presenze, ma molte delle quali da subentrato. Un trend che ne sta facendo calare la valutazione del cartellino, dal momento che dai 30 milioni versati all’Udinese, attualmente Beto non ne vale più di 20. Una discesa che rischia di continuare, a meno che il giocatore non passi a una squadra nella quale avere le chance godute, e sfruttate, nell’Udinese. Da qui le speranze coltivate dal Torino. Le cifre dell’operazione sono in teoria un muro invalicabile, ma in pratica possono essere “aggirate”. Nel senso che Vagnati, al quale Cairo difficilmente concederà libertà di spesa (eufemismo), non può nemmeno pensare di acquistare il giocatore. Che, però, l’Everton non esclude di concedere in prestito. Certo, a condizione che il calciatore abbia garanzia di impiego in modo tale da rivalutarsi. E qui le esigenze dei Toffees e del Torino coincidono. Per la società inglese, rilevata dai Friedkin già proprietari della Roma, sarebbe assai agevole spostare Beto dall’Everton ai giallorossi. Che però, a differenza dei granata, hanno già il centravanti di riferimento.

A Torino avrebbe il posto fisso

Nella Capitale, quindi, Beto sarebbe la riserva di Dovbyk, difficilmente riuscendo a far nuovamente lievitare il prezzo del proprio cartellino. Da qui l’ipotesi di mandarlo dove possa essere protagonista. Nel Toro, che con l’infortunio di Zapata ha perso larga parte del potenziale offensivo - nessun gol segnato e pochissime occasioni create nelle ultime tre uscite -, il centravanti nato a Lisbona avrebbe il posto fisso, per dirla con Zalone. Novanta chili di peso distribuiti in centonovantaquattro centimentri di altezza, l’ex dell’Udinese ha caratteristiche assimilabili a quelle del colombiano. Sarebbe insomma l’elemento ideale per offrire un buon contributo di gol, nonché per agevolare Adams a ritrovare lo smalto perduto con l’uscita di scena di Zapata. Compagno di squadra con il quale, a differenza di Sanabria con il quale sta formando una coppia spuntata, si trovava a meraviglia. Di passaporto portoghese per nascita, Beto a ottobre ha però esordito con la Guinea-Bissau da dove arrivano i genitori. Due le presenze, entrambe contro il Mali nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa (sconfitta per 1-0 l’11 ottobre, e 0-0 quattro giorni dopo). Un punto d’arrivo importante, per un giocatore a suo tempo scartato dal Benfica, ma non piegato nella volontà di emergere. Impiegato in un fast food per contribuire economicamente alle spese della famiglia, Beto inizia la carriera con l’Olimpico do Montijo, nella terza divisione portoghese. I 21 gol in 34 partite gli valgono la chiamata della Portimonense, poi la storia recente: l’Udinese, l’Everton, e a gennaio la possibilità di accasarsi al Toro.