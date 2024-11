Vlasic-Sosa: l’Europa per risvegliare il Toro. La Nations può dare una svolta

TORINO - Cambiare aria, quando le cose vanno male, a volte può aiutare. Se lo augurano prima di tutto Nikola Vlasic e Borna Sosa, giocatori che, nelle idee estive, avrebbero dovuto dare un contributo importante per far compiere al Torino quel salto di qualità tanto atteso e sperato. Seppur per motivi differenti, i due non stanno invece riuscendo a incidere come dovrebbero. Dopo il derby di sabato, sono partiti per la Croazia per rispondere alla convocazione della nazionale : domani giocheranno in Scozia (priva dell’infortunato Adams ), lunedì contro il Portogallo. Due partite da non sbagliare per la formazione balcanica, che è seconda nel proprio girone di Nations League e spera nella qualificazione ai quarti.

La stagione di Vlasic

Per Vlasic si tratta della prima convocazione dopo l’Europeo, un torneo che non è stato particolarmente fortunato per la Croazia (eliminata nel girone eliminatorio dal gol di Zaccagni all’98’ dell’ultima partita), ma che è stato particolarmente iellato per il trequartista del Torino, costretto a terminare la propria avventura dopo la gara d’esordio. E proprio i postumi di quell’infortunio lo hanno finora limitato: ha saltato le prime cinque gare, è poi rientrato per la partita contro la Lazio, dove ha fornito anche l’assist per il gol di Adams mentre, nella giornata successiva, ha segnato su rigore contro l’Inter. Poi un calo nel livello delle prestazioni, nonostante la fiducia che Vanoli gli ha sempre confermato. Certo, il momento del Torino non lo ha aiutato: Vlasic ha avuto infatti anche la sfortuna di tornare proprio in concomitanza con la serie di risultati negativi. Sa comunque di essere un giocatore importante per il Torino e spera di riuscire a ritagliasi il proprio spazio anche con la Croazia, nonostante al momento non sia un titolarissimo (contro la Scozia dovrebbe partire dalla panchina).

La stagione di Sosa

Il percorso di Sosa è invece in un certo senso opposto: il terzino in questa edizione della Nations League è stato uno dei pilastri della nazionale, ha sempre giocato titolare nelle precedenti quattro partite e non è mai stato sostituito. Non solo, in queste gare ha quasi sempre lasciato il segno in qualche modo: assist contro il Portogallo nella partita d’esordio, assist contro la Scozia e gol da cineteca contro la Polonia nell’ultimo incontro. Soltanto nella partita d’andata contro la nazionale di Walukiewicz non ha contribuito alla realizzazione di un gol. A differenza di Vlasic, anche nelle prossime due partite dovrebbe essere nell’undici titolare, nonostante al Torino stia facendo fatica. Le prestazioni di Sosa fino a questo momento non sono certo state memorabili, al massimo è arrivato a guadagnare la sufficienza in pagella: da un giocatore con le sue qualità ci si aspettava di più, soprattuto in fase di spinta offensiva. Non è facile ambientarsi in un campionato differente e complicato come quello italiano e Sosa se ne sta accorgendo, ora però Vanoli spera che l’aria della nazionale lo possa aiutare per quando tornerà al Filadelfia. Il tecnico si augura anche che il rientro da questa sosta del campionato sia meno travagliato di quello passati, quando si dovette poi fermare un infortunio che (fortunatamente) si rivelò molto meno grave di quanto inizialmente diagnosticato.