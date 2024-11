“Sinner, compra il Torino. Ti aiuterò a gestirlo”: la replica di Sonego

TORINO - Sono giorni così, quasi un po' sospesi. Tra la disillusione del passato e l'attesa per il futuro. E in mezzo c'è il Toro . Tempestato dalle chiacchiere, tampinato dalle proteste. L'ultima, tra le più emblematiche: uno striscione che svetta su piazza San Carlo, dall'ultimo piano di un palazzo. “Cairo: basta!!!”, si legge. A caratteri così cubitali che non c'è da chiedersi le intenzioni, e nemmeno i perché. Al limite, l'ha fatto qualche turista accorso in città per le Finals , ritrovatosi con il naso all'insù e non certo per un monumento. Trait d'union tra tennis, Torino e calcio, il sorriso di Lorenzo Sonego . Il tennista ieri ha tagliato il nastro dei nuovi campi sportivi di Pietra Alta-Falchera, quartiere periferico della città. Ed è partito proprio dal senso più profondo dello sport, cioè l'aggregazione.

Sonego, cosa vuol dire una giornata come questa?

"È bello vedere l'intervento che hanno fatto, anche con l'aiuto di Lavazza. È in questi luoghi che si creano delle amicizie forti, i ricordi dei legami». Nei giorni delle Finals, lo sport di base a Torino trova un senso differente. «Perché nasce tutto da qua, dai pomeriggi passati insieme. E in generale è emozionante vedere la mia città per le Finals e per le iniziative importanti".

Non si può non passare dal Toro. Che momento è?

"Un momento difficile, direi. Buonissima partenza, peccato per queste difficoltà viste nelle ultime partite. Ma pensiamo positivo. Anzi: pensiamo a lungo termine".

Le piace Vanoli?

"Sì, mi piace tanto. Posso dire di aver visto un'identità in questa squadra, ed è stato bravo a dargliela. Non era scontato ed è molto importante. Per questo credo si possano fare grandi cose in futuro".

A proposito di futuro: sul cambio di proprietà?

"Non lo so, sono solo un appassionato. Il calcio mi piace da vedere e da giocare. Mi fermo lì".

Ma crede sia possibile?

"Non ho la conoscenza per dire più di quanto visto sul terreno di gioco. Per me è importante fare il tifo e seguire la squadra, a prescindere dal risultato. Sono contento di vedere questo gruppo e di osservarlo da sempre più vicino".

Uno striscione alle Finals diceva: Jannik Sinner, compra il Torino.

"L'ho visto, mi ha strappato una risata. Sarebbe bello. Magari lo aiuto anche io a gestirlo...".

Le Finals a Torino anche in futuro?

"Lo spero. Così magari ho l'opportunità di giocarmela più anni. Questa è la mia città, sono cresciuto tra queste strade e di sicuro sarebbe bello giocarle un giorno. Mi auguro che tutto questo continui".

E la Davis?

"L’obiettivo è fare il bis. A prescindere da chi sarà in squadra".