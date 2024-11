“Questo Toro è diventato un ibrido. Ricci? Deve essere più combattivo”

« Ormai parlare del Toro nei derby è diventato stucchevole . Sono vent’anni che ripetiamo sempre le solite cose. Non è possibile aver vinto solo una volta, purtroppo la tradizione nelle stracittadine sta diventando quella di perdere. E questo non va assolutamente bene». Mastica amaro e non lo nasconde un vecchio cuore granata come Eraldo Pecci . Uno che ha indossato 203 volte la maglia del Torino segnando 16 gol e soprattutto vincendo da protagonista lo scudetto nel 1976. Ecco perché non sopporta di vedere il suo vecchio club così in difficoltà.

Il dramma è che tutto il mondo Toro si sta abituando alla sconfitta contro la Juve…

«E non solo. Ci si sta anche abituando a campionati anonimi, vivacchiando tra le ultime posizioni della colonna di sinistra e le prime di quella di destra della classifica. Sono anni che il Toro gravita tra il nono e il dodicesimo posto. Dopo diverse stagioni non può essere più un caso, evidentemente le potenzialità di questa società sono queste e a loro va bene così…».

Anche i calciatori però non hanno più quello spirito Toro che sapevate incarnare voi…

«Il calcio di oggi è molto diverso da quello di allora. Adesso i giocatori vanno e vengono, diventa difficile creare quel sentimento di affezione e attaccamento alla maglia come c’era una volta. Se ogni anno arrivano 10 giocatori nuovi, fai fatica a trasmettere loro certi valori. In più si è perso da parte dei calciatori il legame diretto con la gente, che ti trasmetteva la loro passione e quanto fossero importanti certe gare».



Sui social in molti hanno scritto di un gattino o di un cagnolino al guinzaglio più che un Toro per definire la squadra. Che animale sta diventando il club granata?

«Un ibrido indefinito. Certamente non un Toro che infilza gli avversari e mette paura agli altri».



I tifosi sognano l’arrivo di un colosso come Redbull al posto di Cairo. Sarebbe favorevole a una svolta societaria?

«Il Torino è di Cairo e decide lui cosa fare. Gli americani ormai sono arrivati dappertutto, comprando quasi tutti i nostri club e mi sembra strano che nessuno in questi anni abbia cercato di rilevare la società più gloriosa d’Italia. Evidentemente significa che Cairo non vuole vendere il Toro, altrimenti non sarebbe difficile trovare acquirenti. Credo che Cairo voglia festeggiare il record dei vent’anni da presidente, diventando il patron più longevo della storia granata. Peccato che di solito questi traguardi coincidano con medaglie da appuntarsi sul petto e trofei in bacheca…”.



Con 6 sconfitte nelle ultime 7 gare qualcuno ha messo in discussione Vanoli. Merita fiducia o è il caso di iniziare a guardarsi intorno?

«Vanoli mi sembra un tecnico all’altezza e con buone idee. dco una cosa: ha mai visto un allenatore fare gol? Io mai! In campo vanno i giocatori e sono loro che alla fine determinano i risultati. In compenso ho visto molto allenatori bravi nel saper farsi comprare i campioni…».



A proposito di grandi giocatori: senza Zapata il Toro è crollato…

«Indubbiamente è un’assenza molto pesante. A gennaio serve qualcosa davanti, ma non mi aspetto chissà quali grandi colpi».



Si parla di Beto e Simeone. Possono fare al caso del Toro?

«Per le punte conta l’almanacco Panini. Se hanno sempre fatto 12-15 gol all’anno, sono ok. Se ne hanno fatti 4-5 da una parte e 10 da un’altra, meglio continuare a cercare…».



Una delle poche note positive della stagione è la consacrazione di Ricci. Può diventare un top player?

«Le potenzialità non gli mancano. Ricci mi piace molto e sta crescendo tanto: ha tutto per fare una grandissima carriera, però lo vorrei più combattivo…».



In che senso?

«Non mi piace vederlo andare per terra ogni volta che c’è un contrasto e chiedere continuamente il fallo. Se si leva questo difetto mettendo più sostanza, diventerà un grande giocatore».