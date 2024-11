Toro, Vanoli e il piano Adams: il recupero e tutte le nuove opzioni

Il discorso non vale evidentemente solo per Adams , il quale però più di ogni altro è come se fin qui avesse vissuto due campionati: il primo disputato in coppia con Zapata , centravanti con il quale l’intesa è maturata fin da subito in virtù di caratteristiche combacianti. I due erano accoppiati dal movimento continuo, con il colombiano che faceva valere la stazza per agevolare gli inserimenti dello scozzese, a sua volta dotato di una rapidità di gambe ideale per duettare con il collega di reparto. Poi, con l’uscita di scena di Duvan al crepuscolo della gara di Milano contro l’Inter, le cose si sono stravolte. Adams non solo ha smesso di segnare, ma praticamente di tirare in porta. E anche qui, se l’analisi è circoscritta alle ultime tre uscite contro Roma, Fiorentina e Juve (0 punti, 0 gol segnati e 4 subiti), il problema concerne tutta la squadra. Riportando l’attenzione su Adams - per ora autore di tre reti contro Atalanta, Verona e Lazio - di buono c’è la possibilità che Vanoli ha di lavorarci al Fila approfittando della sosta.

Adams e le varie soluzioni

L’attaccante si sarebbe dovuto mettere a disposizione della Scozia, ma il problema al flessore accusato contro la Fiorentina, e che gli ha poi fatto saltare il derby, gli ha impedito di raggiungere il ct Steve Clarke. Un assist per il tecnico granata, che in questi giorni ha bisogno di avere la rosa quanto più completa possibile per trovare soluzioni a un andazzo che, se non invertito, rischia di portare il Toro dritto in B. Resta quella sul Como - gol di Njie - l’unica vittoria centrata all’interno di un tragitto che ha visto la squadra cedere, prima di incontrare i lombardi, a Lazio, Inter e Cagliari. E successivamente al successo sul Como a Roma, Fiorentina e Juve. Un trend che, fin qui, non ha reso preoccupante la classifica soltanto in virtù di una partenza lanciata che aveva visto il Torino salire fino al primo posto. Grazie ai 9 punti messi assieme con Atalanta, Venezia e Verona, e ai due pareggi ottenuti con Milan e Lecce. Poi è arrivato il grave infortunio occorso a Zapata, e che ha rappresentato lo spartiacque della stagione. Pur riconoscendo la centralità del sudamericano, è tuttavia chiaro che vadano trovate nuove soluzioni per creare pericoli, per far sì che Sanabria come Adams e pure Njie possano dare quell’apporto di reti in grado di allontanare fantasmi di retrocessione. In tal senso sarà decisiva la sfida che attende il Toro alla ripresa: l’avversario, da affrontare in casa, è il Monza che in questo momento chiude la graduatoria con 8 punti assieme al Venezia. Una gara perfetta per rilanciarsi, ma contestualmente assai delicata perché, in caso di un ulteriore ko, la crisi già in corso diverrebbe nerissima. Per sorprendere Nesta, Vanoli sta tenendo aperte molteplici soluzioni. Nel derby - complice l’assenza di Adams - ha optato per un 3-5-1-1 con Vlasic alle spalle di Sanabria. Una proposta per molti versi sensata, ma non guardando a come i granata l’hanno interpretata. Il 3-5-2 con Vlasic mezzala avanzata e Adams e Sanabria (o Njie) in attacco rappresenta invece la soluzione più classica. Se, all’opposto di quanto accaduto nel derby, dal 1’ contro il Monza il tecnico decidesse per un modulo più offensivo, potrebbe percorrere la strada delle tre punte.

La strategia di Vanoli

In tal caso sacrificando inizialmente Vlasic per fare spazio, in contemporanea, a Njie, Sanabria e Adams (a centrocampo servirebbero due interni puri da pescare tra Ricci, Ilic, Linetty e Gineitis). Ma il modulo sormontato dai tre attaccanti potrebbe essere anche il 4-3-3. In tal caso, però, i rifornimenti dalle fasce, per la posizione degli esterni più da terzini puri che da fluidificanti, sarebbero minimi. Non che con due uomini di fascia schierati più alti, nell’area avversaria siano fin qui piovuti palloni in serie. Vanoli, infatti, potrebbe decidere di attaccare prevalentemente dal centro, visto che con la partenza di Bellanova, al Torino è stato tolto l’uomo in grado di sfornare assist in serie (nello scorso campionato sono stati 7, in quello attuale che è ad appena un terzo del suo svolgimento è già a 4). In attesa di gennaio, e di una finestra di mercato che potrà puntellare una rosa in qualità e personalità indebolita rispetto a un anno fa, è tra queste ipotesi che Vanoli sta scegliendo per risalire la china.