Toro ancora senza identità: il modulo è l’unica costante

Identità . Una parola molto spesso abusata, soprattutto nel calcio, anche perché non è scontato che sia sempre necessariamente riconducibile a un pregio: saper cambiare volto in più circostanze, anche all'interno della stessa stagione, è spesso l'arma vincente di chi riesce ad andare oltre le aspettative. Ma l'identità è molto vicina alle radici, trova il suo terreno fertile nelle abitudini consolidate e funzionanti. Per il Toro , almeno quello di Juric , la difesa a tre per esempio è stato un punto di riferimento incrollabile. Il tecnico croato ha costruito subito così il proprio muro: prima partendo da Bremer , poi poggiando su Schuurs e infine facendo esplodere Buongiorno . Sì, gli interpreti sono via via cambiati, ma l'ossatura è rimasta tale negli anni. Fino all’estate, quando il Toro si è trovato all'improvviso privo di rocce come Buongiorno, Rodriguez e Djidji , oltre a essere ancora in attesa del ritorno di Schuurs.

Vanoli, 12 formazioni diverse

Vanoli è partito da lì per agevolare più dolcemente un cambio di direzione rispetto al passato. Si cambia tutto, ma la difesa a tre no. Ma in generale è il modulo a essere rimasto sostanzialmente simile a quello della passata stagione: la rosa, soprattutto da centrocampo in avanti, è stata studiata così negli anni, per cui Vanoli è riuscito a trovare delle sicurezze ripescando dalle basi del passato. Aggiungendo verticalità e spregiudicatezza, sì, ma allo stesso tempo scoprendo tutti i limiti della retroguardia di oggi, che del passato ha mantenuto il solo Masina aggiungendo elementi non così pronti a questo schieramento. Il risultato? Vanoli ha dovuto cambiare 12 formazioni in 14 partite. Una per ogni turno di campionato: solo contro Cosenza in Coppa Italia e Milan in campionato il Toro non ha cambiato spartito in avvio. Ma era ancora, sulla fascia destra, l'epoca di Raoul Bellanova. In tante circostanze, però, i cambi sono stati dettati anche da fattori contingenti. Tre gli esempi lampanti: dopo la prima giornata Vanoli non ha più potuto contare su Bellanova, contro la Lazio ha giocato Paleari in porta e infine il Toro dopo l'Inter ha dovuto fare i conti con il forfait di Zapata. Occorrenze casuali, ma determinanti nelle scelte di formazione. Ora, però, Vanoli deve ricominciare da capo.

Ricci punto di riferimento

Da chi ripartire? Servendosi dei dati sul minutaggio, il primo riferimento è Samuele Ricci, il più utilizzato di tutta la rosa granata: 1128', persino più Milinkovic Savic che ha saltato la sfida contro la Lazio. Segue Lazaro, poi un mix fra nuova e vecchia guardia: Coco con 1167' e Adams con 789', in mezzo Masina con 1045' e Linetty con 922'. Una delle strade possibili per un Toro nuovo può passare anche da una rivalutazione del discorso modulo: Vanoli non ha mai chiuso a questa ipotesi e alcuni elementi, con caratteristiche peculiari, consentirebbero di trovare una nuova veste. Partendo da Vojvoda, uomo polivalente: può agire da braccetto, da quinto oppure da terzino destro.

L'identità del nuovo Toro

E poi c'è Borna Sosa, che l'esterno basso a sinistra può farlo e che da laterale a tutta fascia finora non ha brillato. I centrali, in questo senso, sarebbero facili da individuare: Coco, Walukiewicz e Maripan sono le opzioni utilizzabili in quella posizione. A centrocampo il blocco granitico deve solo ritrovare lo slancio delle prime giornate: difficile, oggi, mettere in discussione Ricci, Ilic e Linetty, al netto del calo di rendimento del polacco. Se stanno tutti bene, giocano. Con buona pace, almeno in questa fase, di un elemento come Vlasic, che però ha la possibilità di tornare di moda appoggiando uno fra Adams e Sanabria, così Vanoli si garantirebbe un cambio di qualità a gara in corso, visto che il solo Njie non può bastare per rompere il ghiaccio nelle gare più spigolose. L’identità del nuovo Toro, che ora deve voltare pagina, dovrà essere frutto della purezza delle idee del tecnico. Anche a costo di rompere totalmente col passato: 12 formazioni diverse in 14 partite rappresentano, mai come in questo caso, parte dei recenti problemi granata.