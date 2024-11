Torino, la priorità è l'attaccante: in pole c’è Simeone ma spunta l’idea Petagna

TORINO - Il mercato del Toro (al momento) è tutta un’idea, l’unica certezza è che serve assolutamente una punta per sostituire Zapata . E anche qui è spuntata un’ultima idea: Andrea Petagna , 29 anni, attaccante del Monza che Nesta impiega poco. C’è da aggiungere - per dovere di cronaca - che l’attaccante si è appena ristabilito da una polmonite. Detto questo, però, difficilmente troverà spazio al Monza che in avanti continuerà a puntare forte su Dany Mota , Djuric, Diaw e Daniel Maldini . Petagna è la classica prima punta e le sue caratteristiche fisiche sono simili a quelle di Zapata anche se nelle ultime stagioni, per una serie di circostanze, il monzese ha segnato poco. Al Toro, però, potrebbe avere l’occasione di giocare con continuità e ritrovare lo smalto dei giorni migliori. E’ ancora giovane (a 29 anni un’attaccante è nel pieno della sua maturità) e quindi potrebbe essere utile alla causa per diverse stagioni. Messo al centro di un progetto e non relegato in panchina ritroverebbe stimoli importanti.

Simeone e Petagna

Andrea Petagna, comunque, non è il giocatore che occupa il primo posto della lista che Vanoli ha consegnato a Vagnati: in pole resta sempre Giovanni Simeone, anche lui 29 enne, anche lui poco impiegato nella sua squadra. Antonio Conte, infatti, lo sfrutta pochissimo se non negli ultimi minuti della partita. Alla luce di tutto ciò il Cholito potrebbe essere messo sul mercato ma De Laurentiis per cederlo chiederà 15 milioni. E da questa cifra non ha nessuna intenzione di indietreggiare. Vagnati, dal canto suo, in un primo momento aveva (indirettamente) proposto un prestito con diritto ma considerate le pretese del produttore cinematografico accetterebbe anche l’obbligo di riscatto. Il problema, però, è la cifra e qui entra in scena Cairo. Il direttore tecnico granata deve avere a disposizione una cifra comunque importante per avere qualche speranza di portare l’argentino a Torino. Con 12-13 milioni, per esempio, potrebbe superare l’intransigenza del presidente del Napoli.O perlomeno provarci.

Le altre opzioni

Simeone il sogno, dunque, difficile da trasformare in realtà. Petagna l’ultima idea. Ma vengono presi in considerazione anche altri profili. E spuntano tante voci. Vedi, per esempio, i sondaggi per Beto, ex Udinese, abbastanza ai margini all’Everton. E non solo. Alcune indiscrezioni portano a Milano, sponda nerazzurra, e chiamano in causa Correa, 30 anni, argentino, che con Inzaghi trova pochissimo spazio. Solo 3 presenze per 38 minuti complessivi, ovviamente mai titolare e fuori dalla lista Champions. Non è una prima punta ma le sue qualità tecniche arricchirebbero di molto il potenziale dei granata. Ha il contratto in scadenza a giugno e l’Inter non ha nessuna intenzione di prolungarglielo, anzi in caso di richiesta lo libererebbe senza particolari pretese economiche visto che il giocatore percepisce un ingaggio di 3,5 milioni netti (6,8 lordi) a stagione. E Marotta, cedendolo, risparmierebbe circa 3,5 milioni. In periodo di crisi si fanno anche questi conti.