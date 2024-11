Brilla con l’Italia e sarà un top: occhio Toro, il Psg vuole soffiartelo!

Attento, Toro : il Paris Saint-Germain vuole soffiarti Ciammaglichella , il centrocampista della Primavera dalle grandissime potenzialità, già più volte protagonista nell’Under 20 di Corradi che, dopo aver battuto la Polonia in trasferta, ha rifilato un secco 4-1 alla Romania nella terza giornata di Elite League al Viola Park. Non ha segnato, ma è stato utilizzato per tutti i 90 minuti - a destra nella mediana - nel 4-3-1-2 ed è stato uno dei migliori. In queste ultime partite è stato seguito con grande attenzione dagli osservatori del club parigino (soprattutto da Benjamin Nicaise , ex centrocampista, da due anni responsabile del Recrutement Pro & Académie), che sul suo conto hanno scritto relazioni entusiastiche. Insomma, Ciammaglichella è diventato a tutti gli effetti un obiettivo del Psg . Non per la prima squadra, ovviamente, o almeno non subito, ma per restare comunque nel giro importante e prestigioso della formazione allenata da Luis Enrique .

Ciammaglichella, il piano del Psg

Nei piani dei dirigenti, per il granata potrebbe esserci spazio nella seconda squadra con allenamenti insieme ai big. Ma è da tempo che società molto importanti lo stanno tenendo d’occhio: non a caso, nel settembre 2022 Ciammaglichella fu inserito dal quotidiano londinese The Guardian tra i giocatori top nati nel 2005. I francesi lo puntano non solo per le sue indubbie qualità. Queste sono al primo posto, certo, ma i dirigenti francesi non hanno dimenticato lo sgarbo legato a Daouda Weidmann, che il 3 agosto del 2022 il Toro prese a parametro zero, prendendo in contropiede il Psg, squadra in cui militava il centrocampista. Il giocatore, un anno dopo (esattamente il 29 agosto) fu ceduto dal Toro a titolo definitivo, per 200.000 euro, al Waalwijk, squadra che milita nella Eredivisie, la Serie A olandese. Inoltre, sempre dal Psg, Ludergnani si fece dare in prestito dalla seconda squadra Vimos Muntu per poi rispedirlo, l’anno successivo, al mittente. Anche questa è stata una mossa poco apprezzata dai francesi.