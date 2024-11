Toro, il ritorno di Gineitis: Vanoli lo vede titolare contro il Monza

Gineitis: Vanoli pronto a rilanciarlo

Un’ipotesi, questa, che Vanoli sta prendendo sempre più in considerazione, anche perché gli impegni delle nazionali gli hanno restituito un Gineitis galvanizzato dal primo gol con la maglia della Lituania, messo a segno nella partita contro Cipro: un rasoterra preciso che si è infilato nell’angolino basso. Certo una bella soddisfazione per il centrocampista che, da tempo ormai, è un titolare inamovibile della propria nazionale ma che, fino appunto alla partita con Cipro, non era ancora riuscito a togliersi la soddisfazione di trovare il gol: peccato solo che la sua rete non sia servita a evitare la sconfitta (la Lituania ha perso 2-1). A proposito di gol, per il momento Gineitis è ancora a secco anche con il Torino, mentre invece è stato giù autore di alcuni assist decisivi: l’ultimo quello per Zapata contro l’Inter, prima che il legamento crociato del colombiano cedesse e per il centravanti iniziasse il lungo calvario che si concluderà solamente fra diversi mesi. Quella contro l’Inter è stata anche la prima partita giocata da titolare da Gineitis in questo campionato, Vanoli lo ha poi schierato dal 1’ anche contro la Roma, sostituendolo però all’intervallo: il tecnico ha comunque dimostrato di nutrire fiducia nel suo numero 66, tanto da averlo spesso coinvolto nelle rotazioni. Ora, con Ilic non ancora al meglio, sta valutando proprio l’ipotesi di concedergli una nuova opportunità dal primo minuto.