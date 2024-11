Grinta Schuurs, voglia di Torino: "Tornerò come prima"

Se si potesse misurare con un termometro la voglia di tornare in campo, riassaporando una normalità inseguita ormai da mesi, Perr Schuurs dovrebbe convivere con una febbre da cavallo . Anche perché la sua assenza dal rettangolo verde sta diventando un calvario, una lenta agonia che ovviamente non condiziona soltanto il suo stato d'animo, ma alimenta oltremisura le preoccupazioni del Toro . A Londra il cammino verso il recupero sta procedendo: non certo a passo svelto, visto e considerato che si tratta di un giocatore finito sotto i ferri per la prima volta il 27 ottobre 2023, ma almeno l'olandese inizia a intravedere una luce. Debole, però è la speranza che lo sta aiutando a guardare le cose con maggiore positività.

Le storie social di Schuurs

Mercoledì ha pubblicato in serie alcune storie. Fotografie affidate a Instagram, corredate da alcune frasi motivazionali. La prima è chiara: «La chiave è la pazienza». Poi un'altra: «Crederci sempre e non mollare mai». La terza è un avviso al mondo intero: «Tornerò al 100%», in uno scatto che lo ritrae mentre insegue in scivolata Marcus Thuram. Una bella sequenza, che ha infiammato i tifosi del Toro: non esiste una sola persona che non faccia il tifo per lui. Così Schuurs ha voluto farsi sentire, dimostrando di essere ancora calcisticamente vivo. D’altronde, il periodo di lontananza dai campi inizia ad essere eterno: l’intervento in artroscopia di quest’estate pareva il preludio ad un rientro sicuramente più rapido, sebbene il Toro sia sempre stato prudente sulle tempistiche. Ma il dolore persiste ancora. Ed è un vero fardello col quale Schuurs sta convivendo. Così, insieme allo staff medico, l’olandese ha scelto di tornare a Londra dal Professor Williams, colui che lo ha operato ad inizio agosto. Il lavoro tra palestra e piscina non si ferma mai. E ora Perr nutre la speranza di tornare a Torino prima della fine dell’anno: sarebbe una notizia straordinariamente importante, perché rappresenterebbe il preludio al ritorno in campo. Ma sulle tempistiche, no, nessuno se la sente di pronunciarsi: sarebbe un inutile indovinello, che finirebbe per illudere Schuurs, Vanoli e i tifosi.