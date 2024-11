Il Torino e il Vagnati tour: i viaggi del dt senza soldi

TORINO - Altro che Booking o Tripadvisor. La nuova frontiera sono i Vagnati Tour: nel prezzo anche la foto ricordo scattata direttamente per voi dal dt granata, postabile in tempo reale su Instagram. Poi, certo, le... recensioni, i commenti sono quelli che sono. Ieri, dopo che Vagnati ha avuto la brillante idea di mettere online l’immagine del cielo osservato da un finestrino dell’aereo a testimonianza del suo attivismo oltreconfine, i commenti si sono sprecati sui social, nelle chat dei tifosi e nel giro dei messaggi su whatsapp. Copiamo e incolliamo qualcosina: «È stato mandato in missione da Cairo a vendere il Toro ?». «Secondo me voleva solo controllare come vanno i lavori al Robaldo». «Una settimana fa la foto da Amsterdam, adesso questo nuovo scatto: il prossimo blitz a Cairo Montenotte?». «Che provincialismo! La foto scattata nella sala d’attesa dell’ Ajax è degna di un turista per la prima volta sotto la Tour Eiffel». «Tutto torna, da anni siamo diventati una squadretta». «Ditemi voi un altro ds che si fa bello su Instagram per far vedere che è sempre in viaggio». «Forse vuole dimostrare a Cairo che ce la mette tutta per trovare un altro Adams a parametro zero». «Sì, ma per dirgli cosa? Che dopo il Toro potrà saltare in una società importante?». Il succo è questo , insomma. Il tenore dei commenti e dei messaggini sa di sardonica stroncatura sia in termini di immagine, sia nella sostanza dei fatti. D’altra parte anche Vagnati è ormai finito nel turbinio della contestazione: se non nell’occhio del ciclone (quello è un privilegio riservato a Cairo), quantomeno da “allegato” presidenziale. E giusto dai tempi di quella sconcertante spiegazione in diretta tv su come abbia fatto a convincere l’attaccante scozzese, prima di Inter-Toro.

La contestazione dei tifosi Toro

«Vagnati non parla più: fa le foto, adesso»: i tifosi non sanno essere soltanto salaci, possono diventare anche ingenerosi nella trasfigurazione plastica di questo ampio dissenso nei confronti di Cairo, del cairismo e dei suoi aedi, che ciclicamente si riempie i polmoni: è il fiato della contestazione, esplosa come mai in queste settimane dilaniate anche dalle sconfitte in serie della squadra. Stamane, i gruppi della Maratona si ritroveranno sotto la curva per dar vita a nuove manifestazioni di protesta, con spostamento sotto la tribuna durante il primo tempo « per contestare questa società indegna». Hanno annunciato «un segnale forte»: non entreranno nei primi 45 minuti e l’invito è rivolto a tutti. I veri vuoti sugli spalti si vedranno in curva, pensiamo. Ma resterà ugualmente una giornata particolarmente... delicata, dentro e fuori: auspicando, come sempre, che anche stavolta la contestazione continui a svolgersi senza deragliamenti in forme di violenza e di inciviltà inaccettabili. Intanto Vagnati va in giro. Senza soldi, perché (fino a prova contraria) non ha ancora avuto indicazioni da Cairo sul budget a disposizione per gennaio. E quindi, stando così le cose, sono viaggi organizzati con le mani legate, cioè senza la possibilità di dar vita a trattative concrete, nel caso. Sembrano più viaggi di aggiornamento, di studio, che blitz di mercato in senso stretto. Vagnati Tour: con lo sconto certificato, vien da dire, conoscendo il marchio di fabbrica made in Cairo. Viaggi di un dt in scadenza a giugno, che da oltre un mese ha trovato l’accordo con UC per il rinnovo contrattuale fino al 2027, ma senza che poi il suo presidente abbia inteso ufficializzare l’intesa. Perché?