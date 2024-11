Mezzo flop Toro nella rabbia contro Cairo: in 3mila a urlare “Vendi il club” per 45’

TORINO - Ci sono stati due Torino-Monza ieri pomeriggio , quello che si è giocato in campo e quello che si è disputato prima all’esterno dell'Olimpico Grande Torino e poi dentro ma con i tifosi protagonisti. Urbano Cairo non c’era allo stadio, però anche davanti alla televisione si sarà reso conto perfettamente di quanto avvenuto. Il suo nome è stato gridato quasi ininterrottamente, in cori in cui è stato o invitato a cedere la società o insultato, dai 5.000 tifosi che, dopo essersi trovati nel piazzale di fronte alla Curva Maratona, hanno sfilato nel controviale di corso Agnelli per poi posizionarsi di fronte alla tribuna. Lì, allo sciopero del tifo e alla seconda grande manifestazione contro il presidente granata (dopo quella che aveva anticipato Torino-Atalanta), si sono uniti anche i tifosi della Curva Primavera. Dalle 14 in poi di fronte alla tribuna è stato un susseguirsi di: «Cairo vattene», «Vendi il Torino» e cori simili. Messaggi ribaditi anche su alcuni striscioni: «Cairo è bene che tu venda, rispetta la leggenda» e «Cairo è ora di salutare, lascia il Torino a chi lo sa amare».

La protesta contro Cairo

Come avevano annunciato, i gruppi organizzati della Maratona e della Primavera hanno continuato a manifestare dall’esterno anche quando la partita è iniziata: circa in 3.000 sono rimasti fuori per tutto il primo tempo. È così che all’interno si sono giocati 45 minuti in un clima surreale, nonostante uno stadio che a un occhio distratto poteva sembrare quello di sempre, se non per quei seggiolini vuoti al centro della secondo anello della Maratona. I Distinti e una parte della Primavera erano però riempiti dai ragazzi della Academy invitati ad assistere alla partita, oltre che da quelli delle scuole torinesi che hanno potuto acquistare i biglietti in promozione. Il silenzio all’interno dell’Olimpico Grande Torino, nel corso della prima frazione, è stato interrotto solo dai cori provenienti dal Settore ospiti e dall’eco di quelli provenienti dall’esterno. All’intervallo, anche i 3.000 hanno preso posto in Maratona e in Primavera continuando a gridare il proprio malcontento fino alla fine della partita, quando i fischi stavolta sono stati anche per la squadra.

Cori di sostegno per Vanoli

Cairo non è stato però l'unico bersaglio dei tifosi, la contestazione ha riguardato anche Davide Vagnati: non è certo una novità, dopo le infelici dichiarazioni che hanno preceduto Inter-Torino il dt è ormai costantemente preso di mira, partita dopo partita. Chi invece ha ricevuto cori di sostegno, sia prima che durante la gara, è Paolo Vanoli, che continua a godere della fiducia della piazza. La contestazione ieri pomeriggio non ha avuto un momento di pausa, neppure dopo il colpo di testa dell’1-0 di Adam Masina: al momento dell’angolo, la Maratona stava intonando «Urbano Cairo devi vendere» e ha continuato a ripetere il coro anche dopo il gol, quasi come se in campo non fosse successo nulla.

Il messaggio a Cairo

Chiaro il messaggio che la curva ha in questo modo voluto lanciare: l’invito al massimo dirigente a cedere la società è più importante di un gol o del risultato di una singola partita. C’è un altro aspetto che vai poi sottolineato: i 5.000 che ieri sono stati protagonisti della forte contestazione durata per tutto il pomeriggio non erano soltanto ultras o appartenenti ai gruppi organizzati. C’erano anche diversi tifosi comuni che si sono uniti alla protesta, come era già accaduto (in quel caso in maniera anche maggiore) nella precedente manifestazione di agosto. Un segnale di come il malcontento per la gestione societaria sia un sentimento che accomuna un po’ tutta la tifoseria.