Le ultime parole di Cairo: "Non voglio rimanere a tutti i costi, i ventenni finiscono..."

Per aprire alla cessione del Toro o paventarla o ventilarla, oppure alimentare l'ennesima delusione del popolo granata, Urbano Cairo ha scelto di lanciare un messaggio direttamente da casa sua. No, non dalla sede del club o dal Filadelfia, ma dallo "Sport Industry Talk", evento organizzato dal Corriere della Sera, uno dei giornali di proprietà dell'editore alessandrino. E pazienza se il convegno si sarebbe potuto semplicemente chiamare "L'industria dello sport", visto che si è tenuto a Milano e non a Londra. Ciò che conta è la sostanza e la sostanza è questa: "Volete sapere perché continuo a prendere insulti? Io ho preso il Torino 19 anni fa: mi chiamò il sindaco Chiamparino preoccupato per il possibile fallimento del club, io risposi alla chiamata anche perché avevo una mamma tifosissima, ma prudentissima che, però, in questo caso perse la testa e mi spinse. Ci sono state stagioni migliori e peggiori, ma da 13 anni siamo stabilmente in Serie A. Spesso ci portano l’esempio dell’Atalanta. È vero, loro hanno l’X Factor. E pensare che stavo per prendere Gasperini nel 2015 quando stava per andare via Ventura, ma il Genoa non lo lasciò venire”.