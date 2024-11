Red Bull, fondi Usa e sogni arabi: Toro, le ipotesi per il passaggio

«Voglio vendere a uno più ricco di me»: questo ha detto Urbano Cairo compiendo una virata netta rispetto alla comunicazione tenuta fin qui. Il patron granata ha esplicitato la voglia di lasciare, indicando anche di aver individuato la piena maturità del suo mandato: «Ci sta passare la mano a un certo punto, io non voglio restare a tutti i costi. I ventenni finiscono». Si sa, Cairo ha iniziato nell’estate del 2005, quindi quello in corso è esattamente il ventesimo campionato. Aveva iniziato in B, torneo frequentato dal suo Toro in altre tre occasioni, tra il 2009 e il 2012.

Scarne soddisfazioni

Per il resto tutta A, con minime soddisfazioni europee (un ottavo di Europa League e un’eliminazione agli spareggi), troppe delusioni nei derby (uno vinto) e la Coppa Italia affrontata senza mai oltrepassare il muro dei quarti. Scarne soddisfazioni sportive, ma vent’anni che hanno consentito a Cairo di strutturarsi quale imprenditore ed editore, allacciando rapporti che ora saranno decisivi, per reperire quell’«acquirente più ricco di me» di cui ha parlato l’attuale presidente del Torino.

Le ipotesi per il passaggio

Dovunque ci si giri l’opportunità pare notevole: si è partiti con la Red Bull di Mateschitz, quasi da subito accompagnata dalle ipotesi che portano a fondi internazionali, per lo più statunitensi. Ma ora sono gli arabi, ad aver sostanzialmente stanato Cairo nella sua volontà di cessione. Cairo che con La7 detiene i diritti tv del calcio per l’Arabia Saudita, e che con quel mercato potrebbe agevolmente trattare. Come con la Red Bull, che magari entrerebbe nel Toro come fatto nel Paris Fc. Partecipando alla gestione da socio di minoranza e concentrando le risorse sulla parte sportiva. Sempre che la corsa non sia in definitiva vinta da un fondo interessato alle strutture, stadio Olimpico Grande Torino in primo luogo. Di sicuro se fino a ieri il tifoso granata sognava, oggi può appoggiarvi un orizzonte concreto. Con la garanzia rappresentata da Cairo. Nel vendere a uno più ricco di lui, c’è anche la corposa fetta che l’imprenditore alessandrino incasserà e rappresentata dalla valutazione del Torino Fc. Che si assesta tra i 130 e 170 milioni.