Ricci gioiello Toro, Guardiola lo vuole subito: la situazione per gennaio

TORINO - Inutile nasconderlo: tutti vogliono Samuele Ricci, 23 anni, talento granata e (anche) protagonista azzurro. Tutti hanno negli occhi la sua splendida prestazione in Francia quando gli azzurri, un po’ a sorpresa, rifilarono tre schiaffi ai vice campioni del mondo. E il granata fu uno dei migliori tant’è che Spalletti lo considera importante per il presente e per il futuro. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai grandi club europei ed italiani. Pep Guardiola, per esempio, lo vorrebbe subito nel suo City in grande crisi. Gli inglesi sarebbero disposti ad investire subito dai 35 ai 40 milioni pur di portarsi a casa il talento granata. Ci hanno provato e riprovato. E ci riproveranno ancora. Il Toro, però, ha già detto no. Dopo Buongiorno e Bellanova non si può dar via un altro gioiellino, l’unico che in questo momento porta un po’ di luce. E poi nell’eventualità che Cairo decida di vendere la società, con Ricci in rosa il valore del club aumenterebbe. E di molto. Del resto in questo momento il giocatore è l’unico che ha mercato. Senza di lui sul piano tecnico il Toro diventerebbe molto più povero.