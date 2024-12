Torino-Napoli: esplode la contestazione contro Cairo

TORINO - Detonante la contestazione contro Cairo prima della partita in Maratona, con il secondo anello pieno zeppo di striscioni inneggianti alle tante parole (e promesse) fatte dal presidente granata in 19 anni. Si leggeva sugli striscioni: nel terzo anello, “Queste le tue soddisfazioni, ora la nostra… togliti dai c…”. (lasciato anche durante la partita). Nel secondo anello, con gli striscioni sollevati dai tifosi: “Museo”, “Robaldo”, “Stadio”, “Zero ambizioni”, “Tra tre anni la Champions”, “Sartori l’aveva capito”, “”Bellanova”, “”Messi non è in vendita”, “Europa? sono qui per questo”. Infine, sempre nel secondo anello, ancora uno striscione appeso alla balustra, lasciato per tutta la partita: “Cuntabale”. Durante l'incontro i cori contro il presidente Urbano Cairo (duri, durissimi) si sono continuamente alternati con quelli di sostegno (caldo, molto caldo) alla squadra.