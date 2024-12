Torino ko con il Napoli: non basta Milinkovic, sciagura Coco

TORINO - Una delle migliori prestazioni dell’ultimo periodo non è bastata al Torino per fermare la corsa del Napoli capolista. Troppa la differenza di valori, troppa la qualità della squadra di Conte. Ha deciso un gol di McTominay alla mezz’ora del primo tempo. E se è vero che Milinkovic Savic, migliore in campo, ha salvato per almeno tre volte la propria porta con interventi superlativi, è altrettanto vero che i granata hanno avuto a loro volta le occasioni prima per passare in vantaggio e poi per rimettersi in corsa ed evitare l’ennesima sconfitta, la settima nelle ultime nove partite, ma non hanno saputo sfruttarle. I numeri sono da mani nei capelli, anche se era prevedibile che un Toro in affanno da tempo difficilmente avrebbe saputo rovesciare oggi la tendenza. E però Vanoli ci ha provato, trasmettendo ai giocatori l’atteggiamento giusto e la determinazione necessaria per non lasciarsi soverchiare dal Napoli e tentando ogni soluzione per dare maggiore pericolosità alla manovra offensiva: ma questo è quanto ha a disposizione.